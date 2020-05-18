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Montag, 18.05.2020 - 16:50
3 min

Chats ersetzen auch in Biedenkopf keinen Unterricht

Schüler und Lehrer gehen zwangsweise auf Distanz. Neue Regeln müssen alle gemeinsam lernen.

Von Sascha Valentin
Die Klassen an der LTS werden so aufgeteilt, dass sich höchstens zehn Schüler in einem Raum befinden und damit der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Die Klassen an der LTS werden so aufgeteilt, dass sich höchstens zehn Schüler in einem Raum befinden und damit der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Foto: Sascha Valentin

Die Klassen an der LTS werden so aufgeteilt, dass sich höchstens zehn Schüler in einem Raum befinden und damit der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Foto: Sascha Valentin

Eine gewisse Grüppchenbildung lässt sich nach der Schule wohl kaum verhindern. Zu groß ist die Freude der Schüler, endlich ihre Freunde wiedersehen zu können. Foto: Sascha Valentin

Eine gewisse Grüppchenbildung lässt sich nach der Schule wohl kaum verhindern. Zu groß ist die Freude der Schüler, endlich ihre Freunde wiedersehen zu können. Foto: Sascha Valentin

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