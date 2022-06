"Corona-Hilfe" für Vereine auch im Hinterland

Jetzt teilen:

DAUTPHETAL-FRIEDENSDORF - Durch die Pandemie haben Aktivitäten und Miteinander, aber auch die Finanzen der meisten Vereine gelitten.

In dieser Situation hat die VR Bank Lahn-Dill im Frühjahr für die Vereine aus der heimischen Region eine "Corona-Hilfe" für die Jugendarbeit ausgeschrieben.

Im Mai und Juni konnten sich Vereine mit aktiver Jugendarbeit für eine Spende in Höhe von 500 Euro bewerben - eine Möglichkeit, die laut Timo Heck, Bereichsleiter Marketing bei der VR Bank Lahn-Dill, rege genutzt wurde.

500 Euro für

jeden Verein

Am Ende hatten sich 31 Vereine beworben und alle bekamen ihre "Corona-Hilfe" von 500 Euro. "Wir freuen uns, dass wir den Vereinen in unserer Region helfen konnten. Über diese Aktion hinaus können alle gemeinnützigen Vereine über unsere neue Crowdfunding-Plattform Spendengelder einsammeln. Die Nutzung der Plattform ist kostenlos. Die Funding-Summe wird durch den Verein festgesetzt", so Heck.

Stellvertretend für die 31 Vereine aus dem Geschäftsgebiet der Bank nahmen Herwig Wege, Vorsitzender der Spielvereinigung 1912 Dautphe und Tanja Henkel, Jugendleiterin des Vereins einen symbolischen Spenden-Scheck über den Gesamtbetrag in Höhe von 15 500 Euro in Empfang.