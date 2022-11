Deborah Kehr bekommt ersten Vertrag im Nachbarschaftsraum

Die Dekanatssynode stimmt unter anderem über den Dekanatshaushalt für das kommende Jahr und die Abnahme der Jahresrechnungen 2021 für die beiden Diakoniestationen Biedenkopf und Gladenbach ab. (© Klaus Kordesch/eöa)

BIEDENKOPF/GLADENBACH/ BATTENBERG - Die Dekanatssynode Biedenkopf-Gladenbach hat in Battenberg den Haushaltsplan 2023 verabschiedet. Außerdem hatten Dekan Andreas Friedrich und Präses Britta Duchardt-Linneborn einige Personalien mitzuteilen, wie eine Pressemitteilung des Dekanats informiert.

Stephan Hüttermann stellte sich in Battenberg als neuer Leiter der Finanzabteilung der Regionalverwaltung Nassau Nord vor. Die Dekanatssynode habe einstimmig - bei zwei Enthaltungen - den von Hüttermann vorgestellten Haushaltsplan 2023, der rund 18,4 Millionen Euro umfasst und unterm Strich ausgeglichen abschließe, verabschiedet. Von 18,4 Millionen entfallen demnach etwa 16 Millionen Euro auf den Geschäftsbereich Kindertagesstätten und Familienzentren und rund 2,4 Millionen auf den Dekanatshaushalt.

Vergabe von Geld aus dem Finanzausgleich neu geregelt

Auf Antrag des Tansania-Arbeitskreises beschloss die Dekanatssynode mit einer Gegenstimme, die bislang getrennten Rücklagen von Partnerschaftsgeldern für Kituntu und Ngara (mit Nkwenda und Tegemeo) zusammenzuführen, da auch die vor der 2016 erfolgten Fusion der beiden Dekanate Biedenkopf und Gladenbach getrennte Partnerschaftsarbeit mittlerweile zusammengeführt worden sei. Zweckgebundene Spenden und Kollekten blieben davon ausgenommen.

Die Dekanatssynode hat neue Vergaberichtlinien für die Zuweisung von Mitteln aus dem Finanzausgleich beschlossen. Sie sehen unter anderem vor, dass mindestens 50 Prozent dieser Mittel Kirchengemeinden gewährt werden und höchstens 50 Prozent für Projekte und Veranstaltungen des Dekanats vorgesehen sein sollen. Norbert Mai als Vorstandsvorsitzender der Diakoniestation Gladenbach stellte neben der Neufassung der Dekanatssatzung auch die Jahresrechnung der Diakoniestation Gladenbach für 2021 vor. Die Synodalen stimmten einstimmig dem Beschlussvorschlag zu, den erwirtschafteten Überschuss dem Eigenkapital der Station zuzuführen.

Gleichermaßen nahmen die Mitglieder der Synode auch den von Vorstandsmitglied Liesel Hallenberger erläuterten Jahresabschluss 2021 der Diakoniestation Biedenkopf ab. Sie beschlossen, den Überschuss in die Kapitalrücklage zu überführen.

Die seit Juni vakante Pfarrstelle Waldgirmes wird ab April 2023 besetzt durch Esther Reininghaus-Cremers und Daniel Cremers, die aus der Nordkirche ins Dekanat Biedenkopf-Gladenbach wechseln. Das haben Dekan Andreas Friedrich und Präses Britta Duchardt-Linneborn bekannt gegeben.

Ab Januar wird Tatjana Frenzel wieder mit halber Stelle Pfarrerin in Wolzhausen/Quotshausen im Nachbarschaftsraum Oberland sein. Sie kehrt zurück von einer Pfarrstelle in Haiger im Nachbardekanat "an der Dill", auf die sie Anfang des Jahres gewechselt hatte.

Die bisher in Gladenbach tätige Vikarin Deborah Kehr wird ab Januar 2023 Pfarrerin im Probedienst im Nachbarschaftsraum Breidenbacher Grund, wie Präses Duchardt-Linneborn und Dekan Friedrich in ihrem Bericht ankündigten. Sie sei die erste Theologin im Dekanat, die nicht in einer Kirchengemeinde, sondern im Nachbarschaftsraum angestellt ist.

Für zwei der vakanten Pfarrstellen in Friedensdorf/Damshausen, Obereisenhausen, Bad Endbach und Wommelshausen lägen Bewerbungen vor.