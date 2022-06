Evangelische Jugend Biedenkopf-Gladenbach pilgert

Wurden überall begrüßt und freundlich aufgenommen: Pilger der Evangelischen Jugend Biedenkopf-Gladenbach wandern ohne Übernachtungspläne, Geld oder Vorräte los. Foto: Stefan Föste

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BIEDENKOPF/GLADENBACH - Eine Gruppe der Evangelischen Jugend Biedenkopf-Gladenbach war am langen Himmelfahrtswochenende ohne Geld, Übernachtungspläne oder Vorräte unterwegs.

Gestartet waren die jungen Leute unter Leitung von Dekanatsjugendpfarrer Stefan Föste in Niedereisenhausen. Verpflegung erhielt die Gruppe in den Dörfern von vielen Menschen, die reichlich Essen zur Verfügung stellten. So konnten die Jugendlichen erleben, wie gastfreundlich sich Menschen begegnen.

"Das biblische Leitmotiv war die Aussendung der Jünger durch Jesus (Lukas 9). Schon damals schickte er sie ohne Vorräte auf den Weg, um allein Gott zu vertrauen", erläutert Föste in einer Pressemitteilung.

Die Gruppe begegnete vielen aufmerksamen Wanderern, die von dem Pilgerprojekt gelesen hatten, und wurde überall begeistert aufgenommen. Mehrere spontane Einladungen und die Beherbergung in Gemeindehäusern ließen jeden Tag besonders werden. Jonas und Laura Seibel beispielsweise überraschten die Gruppe in Lixfeld mit einem zünftigen Grillabend. An den Wilhelmsteinen nahmen die jungen Pilger am Himmelfahrtsgottesdienst teil. In Niederweidbach konnte selbst etwas Regen die gute Laune beim Wandern nicht stoppen.

Fotos Wurden überall begrüßt und freundlich aufgenommen: Pilger der Evangelischen Jugend Biedenkopf-Gladenbach wandern ohne Übernachtungspläne, Geld oder Vorräte los. Foto: Stefan Föste Die Gruppe der Evangelischen Jugend Biedenkopf-Gladenbach (ejuBIG) ist bei ihrer Pilgerwanderung in Waldgirmes angekommen und damit am südlichsten Punkt ihrer Tour. Foto: Stefan Föste Gerd und Jutta Becker laden die Jugendgruppe zu einer Fahrt im Schlepper-Anhänger ein. Foto: Stefan Föste In Weidenhausen serviert Domenique Da Lozzo (r.) den verblüfften Pilgern reichlich kostenlose Pizza. Foto: Stefan Föste 4

Auch etliche Einwohner von Waldgirmes, dem südlichsten Punkt der Tour, hatten von der Aktion gelesen und servierten der Gruppe ein reichhaltiges Frühstück.

Ein Höhepunkt war die letzte Übernachtung der Pilgerwanderung in der Reithalle der Familie Runzheimer in Mornshausen/S.: Ganz schlicht auf dem Boden bewährten sich Isomatten und Schlafsäcke gegen die kalte Nachtluft. Spätestens dort verzichteten die Jugendlichen auf jeglichen gewohnten Komfort. Dafür hatten Gerd und Jutta Becker die Jugendgruppe am Abend zuvor mit einer Fahrt im Schlepper-Anhänger und Würstchen überrascht.

Den Abschluss des Wochenendes bildete eine spontane Einkehr bei einer Pizzeria in Weidenhausen. Domenique Da Lozzo servierte den verblüfften Pilgern reichlich kostenlose Pizza. So kehrten die Jugendlichen erschöpft, aber um unvergessliche Erfahrungen bereichert nach Hause zurück.