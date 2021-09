Ferienspiele nicht nur im Sommer

Die Gemeinde Steffenberg hat den Bedarf an gemeindlicher Jugendarbeit in einer kleinen Studie untersuchen lassen. Sie wurde den Mandatsträgern am Anfang September in einer nicht-öffentlichen Infoveranstaltung vorgestellt. "Im Ergebnis wurden einige Schwachstellen in der bisherigen Jugendarbeit der Gemeinde ausgemacht, die es künftig zu verbessern gilt", sagte Bürgermeister Gernot Wege (parteilos) in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter.

Ein Ergebnis: Den Jugendlichen müssten mehr Angebote gemacht werden als bisher. Es reiche von Seiten der Gemeinde nicht aus, nur Ferienspiele anzubieten. "Wie ein zusätzliches Angebot geschaffen werden kann, soll nun möglicherweise durch eine Arbeitsgruppe Jugend, die neu etabliert werden müsste, auf den Weg gebracht werden", sagte Wege weiter.

Wie in den Vorjahren hat die Gemeinde Steffenberg auch 2021 Ferienspiele angeboten. Beworben wurden sie im dem Blättchen "Steffenberg Aktuell" und auf der gemeindlichen Homepage. Coronabedingt seien sie jedoch "nur mäßig angenommen", berichtete Bürgermeister Gernot Wege. Von den angebotenen acht Veranstaltungen mussten laut Rathauschef zwei wieder abgesagt, da zu wenige Anmeldungen vorlagen.

"Insgesamt wurden die sechs verbliebenen Veranstaltungen von 42 Jugendlichen in Anspruch genommen wurden", berichtete Wege. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren 19 Veranstaltungen und 100 Anmeldungen.