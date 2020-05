Flucht nach Zigarettendiebstahl

Jetzt teilen:

Steffenberg (red). Mit einem dunklen BMW flüchteten zwei Diebe nach einem Ladendiebstahl am Samstagmorgen, 16. Mai, gegen 8 Uhr im Kaufpark in Niedereisenhausen. Das Duo stahl in einem unbeobachteten Moment mehrere Zigarettenstangen eines Discounters. Anschließend rannten sie mit dem Diebesgut aus dem Geschäft und fuhren mit dem BMW in Richtung Quotshausen davon. Ein Zeuge las ein ausländisches Kennzeichen ab, welches offenbar nicht für ein Fahrzeug ausgegeben ist. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizeistation Biedenkopf unter Telefon 0 64 61-9 29 50.