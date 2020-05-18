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Montag, 18.05.2020 - 14:00
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Gemeinde Steffenberg gewinnt und muss mehr zahlen

Teilerfolg im Rechtsstreit um Anliegergebühren mit dem Landkreis. Nach einem Ortstermin in Niedereisenhausen muss Verwaltung neue Berechnungen erstellen.

Von Sascha Valentin

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Fotos

Das Verwaltungsgericht Gießen hat geurteilt, dass die Flächen des Buswendeplatzes und der Feldweg seitlich des Sportgeländes als öffentlich nutzbare Flächen aus der Berechnung der Straßenbaubeiträge herausgenommen werden müssen. Foto: Sascha Valentin

Das Verwaltungsgericht Gießen hat geurteilt, dass die Flächen des Buswendeplatzes und der Feldweg seitlich des Sportgeländes als öffentlich nutzbare Flächen aus der Berechnung der Straßenbaubeiträge herausgenommen werden müssen. Foto: Sascha Valentin

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