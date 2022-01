Gernot Wege strebt zweite Amtszeit an

Gernot Wege ist am 22. Juli 1969 in Marburg-Wehrda geboren worden. Aufgewachsen ist er in Dautphe.

Nach dem Besuch der Grundschule in Dautphetal und der Lahntalschule in Biedenkopf (Abschluss: Mittlere Reife) besuchte der 52-Jährige die Höhere Handelsschule und die Fachoberschule Wirtschaft in Biedenkopf.

Eine Ausbildung zum Gehilfen in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen schloss sich an. Nachdem er von 1993 bis 1994 als Steuerfachgehilfe in Dautphe gearbeitet hatte, studierte Gernot Wege in Siegen Wirtschaftswissenschaften. Das Studium schloss er 2000, als Diplom-Kaufmann ab.

Seit 2001 arbeitete er in verschiedenen Firmen als Vertriebskoordinator, Assistent der Geschäftsleitung und Vertriebsleiter.

2016 wurde Gernot Wege Bürgermeister der Gemeinde Steffenberg.

Mit seiner Ehefrau Marion lebt Gernot Wege seit 1999 in Niedereisenhausen. Das Ehepaar hat zwei Söhne: Jan-Marius (18) und Yves-Elias (21).