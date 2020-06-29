Montag,
29.06.2020 - 18:00
1 min
Gruppen dürfen Gebäude wieder nutzen
Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser in Steffenberg stehen ab 5. Juli wieder zur Verfügung - zumindest für Gruppen, die sie auch vor der Corona-Zeit schon regelmäßig benutzt haben.
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