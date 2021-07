Hinterländer fallen auf Betrüger nicht herein

Jetzt teilen:

STEFFENBERG/DAUTPHETAL - Betrüger am Telefon sind am Donnerstag, 8. Juli, unter anderem gleich bei mehreren Hinterländern mit der Masche "Angeblicher Polizeibeamter" gescheitert. Die Angerufenen in Steinperf, Silberg, Dautphe und Cappel kannten die Masche: Ein Mann, der sich als Kripobeamter ausgab, erzählte von Einbrechern, die angeblich unterwegs seien und kam nicht weiter. Die erste Angerufene entgegnete, dass sie parallel gerade die richtige Polizei informiert, woraufhin der Betrüger auflegte. Der zweite verwies auf die Warnungen in den Zeitungen und legte danach auf. Nummer drei und vier verwiesen darauf, dass sie die Masche kennen, woraufhin der Anrufer letztlich teils schimpfend auflegte.

"Hier zeigt sich die Wichtigkeit der ständigen Aufklärung über die Maschen der Betrüger - egal ob Enkeltrick oder Schockanruf, ob angeblicher Mitarbeiter irgendeines Unternehmens oder eben der falsche Polizeibeamte", erklärte ein (echter) Polizeisprecher.