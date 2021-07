Keine Landwirte am Helgenacker

Die Bürgerhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser in Steffenberg sind seit dem 1. Juli wieder zur privaten Nutzung geöffnet - das haben die Bürgermeister der Kommunen im Hinterland und in Lohra für die Region beschlossen. Die Regelung gilt zunächst bis zum 22. Juli.

Das Rathaus kehrt ab dem 12. Juli zu den üblichen Öffnungszeiten zurück. Bürgermeister Gernot Wege (parteilos) kündigte in der Sitzung der Gemeindevertreter jedoch an, an der Praxis der Terminvergabe festhalten zu wollen. In den vergangenen Monaten habe die Verwaltung die Erfahrung gemacht, dass sich so Wartezeiten und Besucherandrang reduzieren lassen.

Welche Wünsche haben Jugendliche an die Gemeinde? Wo besteht ein Bedarf nach Angeboten für Jugendliche? Diese Fragen hat die Gemeinde in einer Bedarfsermittlung zur Jugendarbeit klären lassen. Wege kündigte an, dass die Ergebnisse nach den Sommerferien in einer Info-Veranstaltung vorgestellt werden.

Der Landkreis Marburg-Biedenkopf gibt auch in diesem Jahr wieder unter dem Stichwort "Ehrenamtspauschale" Geld in die Kommunen zurück. 4048 Euro sind es für Steffenberg. Wie in den vergangenen Jahren erhalten die Ortsteile einen Sockelbetrag und einen Betrag pro Einwohner. Die Ortsbeiräte sollen wieder Vorschläge unterbreiten, an wen das Geld gehen soll.

Das Freibad der Gemeinde Steffenberg ist seit dem 17. Juni geöffnet. Gernot Wege berichtete, dass über einen Kursus weitere Kräfte für die Badeaufsicht gefunden und ausgebildet werden sollen.