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Montag, 15.06.2020 - 17:00
1 min

Kindern in Obereisenhausen entspannt beim Spielen zuschauen

Dorfverein und Ortsbeirat des Steffenberger Ortsteils spendieren neue Sitzgarnituren für den Spielplatz.

Ortsvorsteher Thomas Kreuzer freut sich zusammen mit den Eltern und Kindern über die neuen Sitzgarnituren, die der Dorfverein und der Ortsbeirat angeschafft haben. Foto: Sascha Valentin

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