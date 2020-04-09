Donnerstag,
09.04.2020 - 06:00
2 min
Landgericht Marburg bleibt hart: Keine Bewährung für Wiederholungstäter
Die Berufung bleibt ohne Erfolg. Ein 30-Jähriger muss wegen wiederholten Fahren ohne Führerschein für sieben Monate ins Gefängnis.
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