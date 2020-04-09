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Donnerstag, 09.04.2020 - 06:00
2 min

Landgericht Marburg bleibt hart: Keine Bewährung für Wiederholungstäter

Die Berufung bleibt ohne Erfolg. Ein 30-Jähriger muss wegen wiederholten Fahren ohne Führerschein für sieben Monate ins Gefängnis.

Von Heiko Krause
Keinen Erfolg hat ein Wiederholungstäter vor dem Marburger Landgericht, der noch einmal eine Bewährungsstrafe bekommen wollte. Symbolfoto: Uwe Zucchi/dpa

Keinen Erfolg hat ein Wiederholungstäter vor dem Marburger Landgericht, der noch einmal eine Bewährungsstrafe bekommen wollte. Symbolfoto: Uwe Zucchi/dpa

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