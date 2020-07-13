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Montag, 13.07.2020 - 19:00
2 min

Lothar Weigel aus Niederhörlen ist der Herr der Pferde

Der Wunsch nach einem eigenen Pferd gehört gefühlt zu den unerlässlichen Pflichten eines jungen Mädchens. Lothar Weigel hat den Wunsch nun erfüllt - auf besondere Art und Weise.

Von Sascha Valentin
Lothar Weigel hat seiner Enkelin nicht nur ein Pferd, sondern mittlerweile eine ganze Herde gebaut. Foto: Sascha Valentin

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