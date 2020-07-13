Montag,
13.07.2020 - 19:00
2 min
Lothar Weigel aus Niederhörlen ist der Herr der Pferde
Der Wunsch nach einem eigenen Pferd gehört gefühlt zu den unerlässlichen Pflichten eines jungen Mädchens. Lothar Weigel hat den Wunsch nun erfüllt - auf besondere Art und Weise.
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