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Dienstag, 19.05.2020 - 18:30
3 min

Nach Alkoholgenuss geht es in Gladenbach und Bad Endbach rund

Angeklagter räumt Beteiligung an weiteren Schlägereien ein. Sachverständiger soll wegen Messerstich beim Kirschenmarkt erneut aussagen

Von Heiko Krause
Beim Gladenbacher Kirschenmarkt geht es immer hoch her. Vor dem Marburger Landgericht wird gerade eine Festzeltschlägerei juristisch aufgearbeitet. Archivbild: Edgar Meistrell

Beim Gladenbacher Kirschenmarkt geht es immer hoch her. Vor dem Marburger Landgericht wird gerade eine Festzeltschlägerei juristisch aufgearbeitet. Archivbild: Edgar Meistrell

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Steffenberg Ort Hessen Marburg-biedenkopf Marburg,-universitätsstadt Marburg Gladenbach,-stadt Gladenbach Region Ticker Bad-endbach
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