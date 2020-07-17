Freitag, 17.07.2020 - 05:30
4 min
Nach Attacke auf Kind: Welche Auswirkungen ein Hundebiss hat
Von Markus Engelhardt
Redakteur Gladenbach
GHSFDyIFEl1PFHIREH5YG1OTVP0tFJ1gMKVtq2yyMTIlVTgioJ1yovOVqJ5xMJWyp2y0rzIlVTyhVTEcMFOGL2ufLJq6MJyfMJ4fVTEypzIhVSEcMKVtMJyhMJ4tLJ5xMKWyovOVqJ5xVT9xMKVtM2SlVTIcozIhVR1yoaAwnTIhVTShM2IzLJkfMJ4tqJ5xVUMypzkyqUc0VTuuqP4tCTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZioJSlLaIlMl1vnJIxMJ5eo3OzY21upzW1pzpinUIhMP1vMJymp3DgZGRgnzSbpzyaMJ4gnJ4goJSlLaIlMl1coaZgM2ImnJAbqS8lZGx0ZmV2ZFV+JaIfMKE6qPObLKDtnJ4tI2IbpzEuVTIcovOVqJ5xVTIcozIgVRIfMzeQcTulnJqyovOcoaZtE2ImnJAbqPOaMJWcp3AyowjiLG4h
ETyyVRucoaEypzqlj7khMTHtraHtn2mQcUWyovjtnKA0VRS1MzquLzHtqz9hVSOioTy6MJxtqJ5xVSA0LJS0p2Shq2SfqUAwnTSzqP4tETyyVTc1pzymqTymL2uyovOTo2kaMJ4toTyyM2IhVUAjj6E0MKVtnJ4tMTIlVRuuozDtMJyhMKZtE2IlnJAbqUZhVREyoz5iL2ttoT9boaDtp2ywnPOynJ4tDzkcL2ftnJ5mVRqyp2I0rzW1L2ttLzIlMJy0plOdMKE6qQbtI2ylVTuuLzIhVUIhp2IlMJ4tGTImMKWuoaquoUDfVTEyovOynTIgLJkcM2IhVR1upzW1pzqypvOCLzIlp3EuLKEmLJ53LJk0VRuuoaZgFz9uL2ucoFOKj7MfnljtM2IvMKEyovjtMTSmVRqyp2AbMJuyovOynJ56qJ9lMT5yov4=
Vyqyoz4tMJyhVRu1ozDtMJyhMJ4tLJ5xMKWyovOAMJ5mL2uyovOuozqlMJyzqPO1ozDtqzIloTI0raDfVTymqPOxLKZtMzSbpzmQcUAmnJqyVRiQgaWjMKW2MKWfMKE6qJ5aVvjtMKWeoZBxpaDtI8B2oTfhVPWRMKVtFUIhMTIbLJk0MKVtoKImplOcoFOTLJkfVTIcozIlVSMypaIlqTIcoUIhMlOgnKDtMJyhMKVtE2IfMUA0pzSzMFOiMTIlVRMlMJybMJy0p2IhqUc1MlO2o24tLzymVUc1VTElMJxtFzSbpzIhVUWyL2uhMJ4hVt==
CTtlCxS1L2ttMJyhVSAwnT1ypacyoaAaMJkxVTguoz4tMfBxoTkcMlO3MKWxMJ48Y2tlCt==
ETIlVRuuoUEypvObLJWyVSMipzgynUW1ozqyovO6qFO0pzIzMzIhYPO1oFOynJ5yovOmo2kwnTIhVRShM3WcMzLtraHtqzIlnTyhMTIlovjtLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtMUIlL2ttGTIcozHto2EypvOALKIfn29lLvjtp2SaqPOKj7MfnljtMTIlVUAyoTWmqPOmMJy0VUMcMJkyovOXLJulMJ4tFUIhMTIvMKAcqUcypvOcp3Dh
JaImj6E0rzkcL2ttraHtMTyyp2IgVUA0pzSzpzIwnUEfnJAbMJ4tDKAjMJg0VTqyLzHtMKZtMTIhVUccqzyfpzIwnUEfnJAbMJ46VPWSplOeLJ5hVTIcovOGL2ugMKW6MJ5mM2IfMPOzj6EfoTyaVUqypzEyovVfVTIloZBxqKEypaDtMTIlVRc1pzymqP4tVxS1j59ypzEyoFO3nKWxVTyhVTEypvOFMJqyoPOynJ5yVSqyp2Ihp3IhqTIlp3IwnUIhMlObnJ5mnJAbqTkcL2ttMTIlVRqyMfBxnUWfnJAbn2IcqPOxMKZtFUIhMTImVTShM2IipzEhMKDfVTEypvOvMKA0nJ1gqTHtDKIzoTSaMJ4tMz9fM2IhVTiQgz5hMJ4tYFO1ozDtLKIwnPOzj7klVTEcMKAyVRgip3EyovOgqKAmVTEypvOVqJ5xMJuuoUEypvOuqJMeo21gMJ4hVt==
EKVtMKWcoz5ypzHtp2ywnPOuovOynJ5yovOvMKAiozEypaZtqUWuM2ymL2uyovOTLJkfVTS1plOmMJyhMKVtLzIlqJMfnJAbMJ4tGTS1MzWunT46VREuoJSfplOmMJxtnJ0tFTyhqTIloTShMPOynJ4tn2kynJ5yplOAj6ExL2uyovO2o24tMJyhMJ0tH2Abj6EzMKWbqJ5xVTS0qTSwn2yypaDtqJ5xVUAiVUAwnUqypvO2MKWfMKE6qPO3o3WxMJ4fVTEup3ZtMKZtLzkynJWyozEyVSAwnZBxMTIhVTEuqz9hM2I0pzSaMJ4tnTSvMF4=
VxqlqJ5xp8BxqUcfnJAbVTWyp3EynUDtMJyhVRShp3OlqJAbVTEupzS1MvjtMTSmplOynJ4tFUIhMPOuqJLtMTyyVUqcL2u0nJqmqTIhVRgioJ1uozEiplObj7MlqPVfVUAuM3DtI8B2oTfhVPWIoaAypvOVqJ5xVTymqPOdMKE6qPOuL2u0VRcunUWyVTSfqPO1ozDtnTS0VUAyL2umVRcunUWyVTkuozptMTyyVRu1ozEyp2AbqJkyVTWyp3IwnUDhVt==
I2yyVTmQcUAmqPOmnJAbVUMypzucozEypz4fVTEup3ZtMJyhVRu1ozDtLJqapzImp2y2VUqcpzD/VSqyoTAbMFOJMKWuoaE3o3W0qJ5aVUElj6EaqPOxMKVtFTSfqTIlVTEuMfB8pw8tE2yvqPOyplObo2MzoaIhM3Afo3AyVRoQcTkfMG8tVyqypvOmnJAbVTIcozIhVRu1ozDtnJ5mVRuuqKZtnT9fqPjtp29foUEyVUAcL2ttqz9lnTIlVTqyozS1VTyhMz9loJyypzIhVvjtp2SaqPOALJyeMFOJMJk0MFjtVz5cL2u0VTcyMTIlVRu1ozDtnKA0VToQiUVtnzIxMJ4tM2IynJqhMKDtYFOxLKZtoKImplOjLKAmMJ4fVTMup3Dtq2yyVTyhVTIcozIlVSOupaEhMKWmL2uuMaDhVRShVTEcMKAyoFODqJ5eqPOzLJ5aMJ4tHUWiLzkyoJHtnZBxqJMcMlOmL2uiovOuov4v
H2IcqPNkZlOXLJulMJ4tLzI0pzIcLaDtMTyyVSEcMKWjp3ywnT9fo2qcovO1ozDtYKMypzuuoUEyoaA0nTIlLKOyqKEcovOynJ5yVRu1ozEyp2AbqJkyYPOmMJy0VToQiT5zVRcunUWyovOynJ4tEzSwnTqyp2Abj6EzqPOzj7klVTqyp3IhMTHtFUIhMTIypz7QcTulqJ5aVUIhMPOnqJWynZB2pv4tFJ0tETI6MJ1vMKVtnTS0VTybpvNvFUIhMTI0pzIzMvOKo2kzp2Wlj7kxMKVvVTIcovOzMKA0MKZtET9gnKccoPOcovOGqTIzMzIhLzIlMl1EqJ90p2uuqKAyovOvMKciM2IhYPOuqJAbVTIcozHtFTSfoTHtMfB8pvOxLKZtFUIhMTI0pzScozyhMlOaMJwQgaW0VTEuraHh
ETyyVTgfLKAmnKAwnTHtFUIhMTImL2u1oTHtq2IhMTI0VUAcL2ttraIhj6EwnUA0VTShVRc1ozq0nJIlMFjtMKWeoZBxpaDtMTyyVRI4pTIlqTyhBvNvJaqcp2AbMJ4tMTIlVTElnKE0MJ4tqJ5xVTEypvNkAv4tGTIvMJ5mq29wnTHtMJyhMKZtFUIhMTImVUqypzEyovOaMKqcp3Aypz1uj59yovOxnJHtE3W1ozEfLJqyovOzj7klVUAynJ4tIzIlnTSfqTIhVTqyoTIaqPjtLKIwnPOcovOVnJ5voTywnlOuqJLtEzk1L2u0VUIhMPOOozqlnJMzYvVtETyyVSElLJyhMKWcovOypzmQcUI0MKW0BvNvEJyhVUMypzShqUqipaE1ozqmqz9foTIlVSeQiTAbqTIlVUMypzguqJM0VTgynJ5yovOVqJ5xVUMipvOxMKVtozI1oaEyovOKo2AbMFjtLJWypvOgLJ4tn2ShovOmL2uiovOzpfB8nPOgnKDtMTIgVSElLJyhnJ5aVTWyM2yhozIhYvORnJHtn2kup3Acp2AbMFOVqJ5xMKAwnUIfMFOvMJMup3A0VUAcL2ttI2IfpTIhVTSvVTEypvO6MJuhqTIhVSqiL2uyVUIhMPOaMJu0VTWcplOcoaZtEKW3LJAbp2IhMJ5uoUEypvOxMKVtITyypzHhVt==
GJScn2HtIzIfqTHtLzyyqTI0VUc1oFOynJ5yovOxnJImMFO0pzSxnKEco25yoTkyVRu1ozEyp2AbqJkyVTShYPOcovOxMKVtMTyyVSEcMKWyVTEcMFOvMJguoz50MJ4tF29goJShMT9mVTkypz5yovO1ozDtLJ4tMTSmVSc1p2SgoJIhoTIvMJ4toJy0VR1yoaAwnTIhVTqyq8B2nT50VUqypzEyov4tH2yyVTWyqUWyqKDtraIgVTShMTIlMJ4tLJWypvOuqJAbVRIcoacyoToQcTkfMFOcovOjp3ywnT9fo2qcp2AbMKVtFTyhp2ywnUDh
VxcyMTImVRkyLzI3MKAyovObLKDtMJyhVTqyq2ymp2ImVR1uj58tLJ4tDJqapzImp2yiovOcovOmnJAbVvjtMKWeoZBxpaDtMTyyVSEbMKWupTI1qTyhYPNvp29hp3Dtq8B8pzEyVTImVTyhVTEypvOBLKE1pvOhnJAbqPQQiTWypzkyLzIhYvVtI2IhovOynJ4tFUIhMPOcovOxMJ4tMKWmqTIhVRkyLzIhp3qiL2uyovOmL2ufMJAbqTHto2EypvOaLKVtn2IcozHtEKWzLJulqJ5aMJ4toJSwnTHfVUqcp3AyVTIlVT5cL2u0YPO3nJHtoJShVUAcL2ttLJGQcUS1LKDtqzIlnTSfqTH6VPWRnJImMFORMJMcrzy0MFOmnJ5xVTEuoz4toaIlVTE1pzAbVTkuozq3nJIlnJqyVSEbMKWupTyyVUIhMPOALJ5uM2IgMJ50VTyhVTEyovOUpzyzMvO6qFOvMJgioJ1yov4vVR1uozAbMFOJMKWbLJk0MJ5mp3GQgaW1ozqyovO1ozDtDJqapzImp2yiozIhVUAynJIhVUAiM2SlVTylpzIjLKWuLzIfYt==
CTEcqvOwoTSmpm0vo3OcozSlrF13nJEaMKDgMJ1vMJDvVTEuqTRgpT9foQ0vp29foUEyov1bqJ5xMJuuoUEypv1zpv12MKWzMJufqJ5aMJ4gnJulMF12H2qDGyNvVTEuqTRgL3ImqT9gMKV9VzqcMKAmMJ5ypzShrzIcM2IlK21cqUEyoTuyp3AyovV+CP9xnKL+
CUAwpzyjqPOup3yhLlO0rKOyCFW0MKu0Y2cuqzSmL3WcpUDvVUAlLm0vYl93nJEaMKEmYz9jnJ5upaxhL29gY2IgLzIxYzcmVw48Y3AwpzyjqQ4=
ETyyVRu1ozEyqUWunJ5ypzyhVUA0MJkfqPOeoTSlBvNvE3W1ozEmj6E0rzkcL2ttoKImplOgLJ4tMTShovOmMJulVUMcMJjtGpB8nTHtnJ52MKA0nJIlMJ4fVUIgVTyhVTgfMJyhMJ4tH2Abpzy0qTIhVT5uL2u6qKAirzyuoTymnJIlMJ4hVSIhMPOxnJHtDzIiLzSwnUE1ozqmM2SvMFOxMKZtDzImnKE6MKWmVUAjnJIfqPOynJ5yVTqlo8BsMFOFo2kfMFNgVTEypvOAMJ5mL2ttoKImplOynJ5yovOPoTywnlOzj7klVTEcMFOFMJSeqTyiozIhVUAynJ5yplOVqJ5xMKZtMJ50q2ywn2Ifov4v
I2ywnUEcMlOmMJxfVT5cL2u0VZB8LzIlVSA0pzSzMFO6qFOupzWynKEyovjtp29hMTIlovOjpfBxqzIhqTy2YvNvGJShVUAioTk0MFOmnJAbVTygoJIlVTEcMFOTpzSaMFOmqTIfoTIhBvOKLKZtnTS0VTEuplOJMKWbLJk0MJ4tMTImVRu1ozEyplOuqKAaMJmQgaA0ClVtDJqapzImp2y2MKZtDKIzqUWyqTIhVTEyoFOVqJ5xVTqyM2Ihj7kvMKVtqzIlqKWmLJAbMFOvMJygVSEcMKVtDJqapzImp2yiozIhYt==
ETSmVSMypaA0j6EhMT5cplOynJ5yplOVqJ5xMKZtMTSzj7klYPOxLKAmVUAynJ4tIzIlnTSfqTIhVRgioaAypKIyoacyovOhLJAbVUAcL2ttrzyynUDfVUWynJAbMFOgLKucoJSfVTShMTIlqTuuoTVtH2IeqJ5xMJ4traIlj7kwnlNgVTEuozSwnPOmMJxtMTIgVSEcMKVtozywnUDtoJIbpvOeoTSlYPO3o2oQiUVtMKZtLzImqUWuMaDto2EypvOaMJkiLaDtq2IlMTHfVUAuM3DtGJScn2HtIzIfqTHh
CTtlCxS1L2ttITyypzHtnTSvMJ4toJSfVTIcozIhVUAwnTkyL2u0MJ4tITSaCP9bZw4=
DKIwnPOHnJIlMFOej7MhozIhVT1uoPOynJ5yovOmL2ufMJAbqTIhVSEuMlObLJWyovNgVTEuVUAcozDtFUIhMTHtM2SlVT5cL2u0VUAiVUMcMJjtLJ5xMKWmVTSfplOAMJ5mL2uyov4tVyqcMFO3nKVtn8B2oz5yovOmnJHtp2ywnPQQiTWypzMipzEypaDtMfB8nTkyovjtq2IhovOcnT5yovOmqUWyp3AcM2HtH2y0qJS0nJ9hMJ4traI2nJIfVUqypzEyovNgVSA0pzImplOmqJ1gnJIlqPOmnJAbVvjtMKWeoZBxpaDtMTyyVRu1ozEyqUWunJ5ypzyhYvORLJ5hVUAynFOyplO3nJAbqTyaYPOxnJHtIzIlnTSfqTIhp3qynKAyovOxMKZtITyypzImVUc1VUMypaA0MJuyowbtVyqyoz4tMJyhVRu1ozDtp2AboZBxMaDtqJ5xVUMiovOynJ5yoFOYnJ5xVTqyq2Iwn3Dtq2ylMPjtMTSmVTybovOynJqyoaEfnJAbVT51pvOmqUWynJAbMJkhVUqcoTjfVTWyMTI1qTI0VTEuplOzj7klVTEuplOHnJIlVSA0pzImplO1ozDtozywnUDtH3Ouj58vYPOgMJyhqPOxnJHtEKujMKW0nJ4fVPW1ozDtMTIgMJ50p3OlMJAbMJ5xVUWyLJqcMKW0VTImVT3QgzqfnJAbMKW3MJymMF4vVRS1plOxnJImMJ0tE3W1ozDtLzyyqTIhVTEcMFNvI29fMaAvpfB8MTIlVvOmpTI6nJIfoTHtH2IgnJ5upzHtMfB8pvOYnJ5xMKVtLJ4fVTyhVTEyozIhVTEcMKAyVTkypz5yovjtMTyyVRiQgaWjMKWmpUWuL2uyVTIcozImVRu1ozEyplOlnJAbqTyaVUc1VTEyqKEyovO1ozDtnJulVSMypzuuoUEyovOxMJ0tMTImVRu1ozEyplOuoac1pTSmp2IhYt==
Vxu1ozDtqJ5xVR1yoaAwnPOgj7kmp2IhVUc1p2SgoJIhpTSmp2IhVvjtq2yyMTIlnT9fqPOmnJHhVPWOoFOvMKA0MJ4tnT9fqPOgLJ4tp2ywnPOynJ4tp2IbpvOdqJ5aMKZtITyypvOcoaZtFTS1plO1ozDtnJ5zo3WgnJIlqPOmnJAbVUMipzuypvQQiTWypvOxnJHtM2IhMKEcp2AbMFOJMKWuozkuM3IhMlNgVTEcMFOgLJAbqPOhj6EgoTywnPN5ZPODpz96MJ50VTygVSMypzuuoUEyovOynJ5yplOVqJ5xMKZtLKImYvVtEJyhMJ0tFZB8qTIbqJ5xVUAynFOxMKVtEUWuozptMTS6qFjtMTyyp2IlVRSlLzIcqPOhLJAbraIaMJuyovjtozyyoJSfplO2j7MfoTyaVTSvraIaMKsQgzuhMJ4h
Vx9xMKVtoJShVT5coJ10VTIcozIhVZBxoUEypzIhVRu1ozDtLKImVTEyoFOHnJIlnTIcoFO1ozDtoJSwnUDtp2ywnPOmL2ufLKHfVUqyoTAbMFOJo3WaMKAwnTywnUEyVTIlVTuuqPO1ozDtq2yyVUAynJ4tD2uupzSeqTIlVTymqPVfVT5yoz50VUAcMFOxnJHtDJk0MKWhLKEcqzHhVPWWovOdMJEyoFOTLJkfVTymqPOeoTSlBvORnJHtIzIlLJ50q29lqUIhMlOfnJIaqPOvMJygVR1yoaAwnTIhYvV=