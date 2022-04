Nachbarschaftsraum Oberland: Kirchengemeinden kooperieren

Pröpstin Sabine Bertram Schäfer (l.), IPOS-Mitarbeiterin Anita Kazungu moderieren den ersten Begegnungstag der evangelischen Kirchengemeinden des Nachbarschaftsraums Oberland. Foto: Klaus Kordesch

ANGELBURG-GÖNNERN - Angelburg-Gönnern (red). Wie kann die Zusammenarbeit der evangelischen Kirchengemeinden im Nachbarschaftsraum Oberland konkret aussehen, welche Chancen und auch welche Risiken birgt sie? Damit haben sich bei einem Begegnungstag die Kirchenvorstände der beteiligten Gemeinden im evangelischen Gemeindehaus in Gönnern beschäftigt und bereits erste Projekte angedacht.

Zu dem Treffen hatte Pfarrerin Sabine Bertram-Schäfer als Pröpstin für Nord-Nassau eingeladen. Bereits geplant sei ein Fahrrad-Gottesdienst am 26. Juni, gab der gastgebende Gönnerner Pfarrer Olaf Schmidt nach der abschließenden Planungsrunde bekannt. Außerdem wollen sich die Kirchenvorstände beispielsweise mit einem gemeinsamen Gottesdienst, einem Konfi-Tag und den Möglichkeiten eines gemeinsam beschäftigten Gemeindepädagogen befassen. Auch Fragen rund um ein gemeinsames Gemeindebüro und einen für 2023 ins Auge gefassten Kinderkirchentag der Gemeinden des Nachbarschaftsraums wollen die Kirchenvorstände nun in ihren nächsten Sitzungen beraten.

Ganz oben auf der Agenda steht aber das Erarbeiten einer gemeinsamen Pfarrdienstordnung für Bottenhorn, Gönnern, Lixfeld und Frechenhausen, Ober- und Niedereisenhausen, Ober- und Niederhörlen, Roth sowie Wolzhausen und Quotshausen, die die Zuständigkeiten der hauptamtlich Mitarbeitenden regelt. Die Pfarrstellen des Nachbarschaftsraumes seien künftig nicht mehr den Gemeinden zugeordnet, sondern würden über die Pfarrdienstordnung organisiert, erläuterte Dekan Andreas Friedrich: "Sie regelt, wer für welche Seelsorgebezirke und welche Aufgaben zuständig ist." Bottenhorn hätte den Wegfall einer halben Pfarrstelle Ende 2024 andernfalls alleine stemmen müssen.

Das dahinter stehende, kürzlich von der Landeskirche verabschiedete Kooperationsraum-Gesetz bezeichnete der Lixfelder Pfarrer Carsten Simon in diesem Zusammenhang als "Beitrag zur Sicherung der Pfarrstellen auf dem Land": Alle Gemeinden des Nachbarschaftsraumes Oberland lägen unter der Bemessungsgrenze von mindestens 1600 Mitgliedern, für die jeweils eine volle Pfarrstelle vorgesehen ist. Dem stimmte Friedrich zu: Es sei wesentlich, dass die Zahlen im Nachbarschaftsraum nun zusammen die Grundlage der Pfarrstellenbemessung bildeten.

Sorge um möglichen Identitätsverlust

Hoffnungen und Ideen der Kirchenvorsteher zum Umgang mit den Herausforderungen der gemeinsamen Zukunft bestimmten die Gruppenarbeiten und Plenumsrunden, die die Pröpstin, Dekan Andreas Friedrich und Moderationsassistentin Anita Kazungu vom Institut für Personalentwicklung und Organisationsentwicklung und Supervision der EKHN begleiteten.

"Wir können uns gegenseitig bereichern und voneinander lernen", hoffte eine Kirchenvorsteherin. Und auch gemeinsame Projekte, die eine Gemeinde allein nicht in Angriff nehmen könnte, würden nun in den Bereich des Möglichen rücken. Neue Gottesdienstformen seien ebenso vorstellbar wie etwa ein multifunktionales Nutzen der Gemeindehäuser. Doch auch kritische Stimmen fanden Gehör. So wurde ein Identitätsverlust der Gemeinden befürchtet. Die Seelsorge drohe auf der Strecke zu bleiben, wenn die hauptamtlichen Ansprechpartner nicht mehr so gut erreichbar seien.