Freitag,
03.04.2020 - 16:00
1 min
Osterhase kommt in Oberhörlen auch trotz Corona
Der Dorfverein "mer Uwerhöller" bereitet den Kindern an der Hütte im Selbachweg auch in diesem Jahr eine Freude. Ein kleines Nest ist dort ebenfalls platziert worden.
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