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Freitag, 03.04.2020 - 16:00
1 min

Osterhase kommt in Oberhörlen auch trotz Corona

Der Dorfverein "mer Uwerhöller" bereitet den Kindern an der Hütte im Selbachweg auch in diesem Jahr eine Freude. Ein kleines Nest ist dort ebenfalls platziert worden.

Von Sascha Valentin
Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Osternestchen in Oberhörlen, aus dem sich die Kinder beim Spazierengehen eine süße Überraschung mitnehmen können. Foto: Sascha Valentin

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Osternestchen in Oberhörlen, aus dem sich die Kinder beim Spazierengehen eine süße Überraschung mitnehmen können. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Osternestchen in Oberhörlen, aus dem sich die Kinder beim Spazierengehen eine süße Überraschung mitnehmen können. Foto: Sascha Valentin

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Osternestchen in Oberhörlen, aus dem sich die Kinder beim Spazierengehen eine süße Überraschung mitnehmen können. Foto: Sascha Valentin

Der Dorfverein "mer Uwernhöller" hat das Umfeld seiner Hütte im Selbachweg wieder österlich geschmückt. Foto: Sascha Valentin

Der Dorfverein "mer Uwernhöller" hat das Umfeld seiner Hütte im Selbachweg wieder österlich geschmückt. Foto: Sascha Valentin

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