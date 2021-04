Polizei verhindert Umweltfrevel

Die Polizei hat am Donnerstag einen Umweltfrevel im Wald oberhalb von Niedereisenhausen verhindert. Symbolfoto: VRM

STEFFENBERG - Die Polizei hat am Donnerstag einen Umweltfrevel im Wald oberhalb von Niedereisenhausen verhindert. Dort hatte sich ein Mann mit seinem Kleintransporter festgefahren. "Vermutlich glaubte er, mit seiner Geschichte der Anzeige wegen des Verdachts des Umgangs mit Abfällen zu entgehen", heißt es von Polizeisprecher Martin Ahlich.

Seine Geschichte: Sein Navi hätte ihn aufgrund der Eingabe des kürzesten Weges von Dillenburg nach Steffenberg durch den Wald gelotst. Auf dem unbefestigten Feldweg sei er dann mit seinem Transporter abgerutscht, wodurch sich Teile seiner Ladung verselbstständigt hätten und in der Botanik landeten.

Hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Geschichte reichte ein Blick aufs Navi und die Kontrolle der Wegeingabe im eigenen Routenplaner, so Ahlich weiter. Hinzu kam, dass der Mann bereits wegen der illegalen Entsorgung von Altreifen aufgefallen war. Der Versuch scheiterte an den Fahrkünsten und einem aufmerksamen Zeugen. Letztlich beschäftigte der Mann die Polizei Biedenkopf 9.45 bis kurz nach 17 Uhr. Erst dann waren der schräg am Hang stehende Transporter geborgen und alle Reifen eingesammelt und wieder eingeladen.