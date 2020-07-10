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Freitag, 10.07.2020 - 20:00
6 min

Schulleiter spricht über die Herausforderungen der Hinterlandschule

"Schule lebt von sozialen Kontakten": Schulleiter Jochen Lang spricht über die Herausforderungen der Hinterlandschule im kommenden Schuljahr

Digitales Lernen gehört nicht erst seit der Corona-Pandemie zum Alltag in der Hinterlandschule - mobile Endgeräte, digitale und interaktive Tafeln oder Displays werden regelmäßig eingesetzt, erklärt Schulleiter Jochen Lang. Foto: Michael Tietz

Digitales Lernen gehört nicht erst seit der Corona-Pandemie zum Alltag in der Hinterlandschule - mobile Endgeräte, digitale und interaktive Tafeln oder Displays werden regelmäßig eingesetzt, erklärt Schulleiter Jochen Lang. Foto: Michael Tietz

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ZUR PERSON

Jochen Lang leitet seit 2016 die Hinterlandschule. Die Verbundschule mit ihren drei Standorten in Steffenberg, Breidenbach und Biedenkopf besteht seit dem 1. August 2014 und wird derzeit von 1150 Schülern besucht.

Lang ist seit 1996 Lehrer und seit 2008 mit Schulleitungsaufgaben betraut. Der 49-Jährige ist verheiratet, hat einen Sohn und wohnt in Bottenhorn.

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