Freitag, 10.07.2020 - 20:00
6 min
Schulleiter spricht über die Herausforderungen der Hinterlandschule
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ZUR PERSON
Jochen Lang leitet seit 2016 die Hinterlandschule. Die Verbundschule mit ihren drei Standorten in Steffenberg, Breidenbach und Biedenkopf besteht seit dem 1. August 2014 und wird derzeit von 1150 Schülern besucht.
Lang ist seit 1996 Lehrer und seit 2008 mit Schulleitungsaufgaben betraut. Der 49-Jährige ist verheiratet, hat einen Sohn und wohnt in Bottenhorn.
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