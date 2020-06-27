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Samstag, 27.06.2020 - 10:00
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Sinneswandel im Steffenberger Parlament

Noch Anfang der Woche deutete sich eine große Mehrheit für das Eckpunktepapier an, dass in der Mediation ausgehandelt worden war. Nun formulierten die Fraktionen diverse Änderungswünsche.

Hartmut Bünger: Redakteur Biedenkopf
Von Hartmut Bünger
Redakteur Biedenkopf

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Hartmut Bünger: Redakteur Biedenkopf
Hartmut Bünger Ein seltsames Verständnis parlamentarischer Arbeit

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Steffenberg Ort Hessen Marburg-biedenkopf Steffenberg Region Ticker Ticker-mh
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