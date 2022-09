Sommerfest beendet "herausragende" Freibad-Saison

Das Wetter präsentiert sich nicht ganz sommerlich, aber der Förderverein Freibad begrüßt trotzdem viele Gäste zu seinem Sommerfest in Niedereisenhausen. Foto: Ramona Schultheis

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

STEFFENBERG-NIEDEREISENHAUSEN - Kurz vor Saisonende hatte der Förderverein des Freibades Steffenberg in Niedereisenhausen zum Sommerfest ins Bad eingeladen.

Trotz nicht ganz so warmen Wetters habe es etliche Besucher gegeben, die das Schwimmen bei Kerzenschein zu späterer Stunde nutzten, erzählt Ramona Schultheis vom Förderverein. Für die Kleinen gab es eine Hüpfburg, eine Slusheismaschine und Zuckerwatte. Außerdem Würstchen, Salate und kühle Getränke. Bei Musik und Cocktails wurde bis Mitternacht gefeiert.

"Die Badesaison in diesem Jahr war herausragend und der Förderverein konnte wieder viel erreichen. Es wurden neue Sponsoren gefunden, der Eingangsbereich mit Abstellplatz für Fahrräder wurde modernisiert und der Sitzbereich im Freibad wurde neugestaltet. Zudem konnte ein Aquafitnesskurs angeboten werden", freut sich Schultheis in einer Pressemitteilung.

Sitzbereich

neu gestaltet

Sowas sei nur durch die Mitgliedsbeiträge und Spenden sowie den Einsatz vieler Ehrenamtlicher zu schaffen und nur so könne "eine so wichtige öffentliche Einrichtung wie das Freibad Steffenberg gemeinsam mit der Gemeinde Steffenberg am Leben" erhalten werden.

Fotos Das Wetter präsentiert sich nicht ganz sommerlich, aber der Förderverein Freibad begrüßt trotzdem viele Gäste zu seinem Sommerfest in Niedereisenhausen. Foto: Ramona Schultheis Schwimmen bei Kerzenschein: Der Förderverein des Steffenberger Freibades macht dies zum Saisonende möglich. Foto: Ramona Schultheis 2

So ein Freibad habe einen ganz besonderen Stellenwert, wirbt der Verein. Zum einen hebe es die Attraktivität der Region deutlich und zum anderen lade es zur Erholung an heißen Sommertagen ein. Das Freibad sei eine wichtige Begegnungsstätte für Jung und Alt. Die umliegenden Schulen können im Sommer dort Schwimmunterricht geben oder es als Ziel für einen Tagesausflug nutzen. Sportler absolvieren hier das Deutschen Sportabzeichen.

Weitere Informationen zur Arbeit des Vereins auf: www.freibad-steffenberg.de.