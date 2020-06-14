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Sonntag, 14.06.2020 - 17:00
3 min

Spielvereinigung Eisenhausen wird 100 Jahre alt

Die Spielvereinigung Eisenhausen wird 2020 100 Jahre alt. Doch Corona verhinderte die geplanten Feiern. Wir werfen dennoch einen Blick in die Chronik ...

Von Sascha Valentin
Bereits 1948 haben die Fußballer den Platz "Auf dem Saurüssel" gebaut, auf dem heute immer noch gespielt wird. Foto: Sascha Valentin

Bereits 1948 haben die Fußballer den Platz "Auf dem Saurüssel" gebaut, auf dem heute immer noch gespielt wird. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Bereits 1948 haben die Fußballer den Platz "Auf dem Saurüssel" gebaut, auf dem heute immer noch gespielt wird. Foto: Sascha Valentin

Bereits 1948 haben die Fußballer den Platz "Auf dem Saurüssel" gebaut, auf dem heute immer noch gespielt wird. Foto: Sascha Valentin

Eines der ersten Bilder des 1920 gegründeten FC Hardt Niedereisenhausen. Es wurde an Pfingsten 1921 aufgenommen. Repro: Sascha Valentin

Eines der ersten Bilder des 1920 gegründeten FC Hardt Niedereisenhausen. Es wurde an Pfingsten 1921 aufgenommen. Repro: Sascha Valentin

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Steffenberg Ort Hessen Marburg-biedenkopf Steffenberg Region Ticker Ticker-mh
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