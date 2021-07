Stahlkugeln schlagen in Scheunentor ein

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

STEFFENBERG-OBEREISENHAUSEN - Zwei unterschiedlich große Stahlkugeln sind am Mittwochabend, 7. Juli, in einem alten Scheunentor in Niedereisenhausen eingeschlagen. Mindestens eine prallte ab und beschädigte dadurch die Frontscheibe eines auf dem Hof geparkten Pkw. Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich gegen 23.50 Uhr in der Eisenhäuser Straße ereignete.

Da Anwesende lediglich den Einschlag am Scheunentor, nicht aber irgendwelche Schussgeräusche wahrnahmen, dürften die sichergestellten unterschiedlich großen Kugeln vermutlich mit einer Zwille abgeschossen worden sein, erklärte Polizei-Pressesprecher Martin Ahlich zu dem Vorfall.

Bei der Spurensuche bemerkte die Polizei am Gedenkstein an der Ecke Obereisenhäuser Straße / Brunnenstraße frische Schuh- und rundliche Eindruckspuren im Gras. Möglicherweise kniete dort der Schütze und zielte bewusst auf das Scheunentor.

Ein etwaiger Sachschaden an dem schon älteren Tor ließ sich in der Nacht nicht mehr feststellen. Der Schaden durch die gesprungene Frontscheibe des roten Golf III beträgt mindestens 800 Euro.

Hinweise, die mit dem geschilderten Vorfall zusammenhängen könnten, erbittet die Polizei Biedenkopf unter Telefon 0 64 61-9 29 50.