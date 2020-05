Steffenberg hält an Ferienspielen fest

Jetzt teilen:

STEFFENBERG - (mi). Die Gemeinde Steffenberg hält weiterhin an ihren Plänen für die Ferienspiele im Sommer fest. Das Programm sieht 20 Veranstaltungen vom 5. Juli bis 7. August vor. Anmeldeschluss ist Freitag, 10. Juni.

„Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie nicht absehbar, ob und in welcher Form die Ferienspiele stattfinden können“, teilt der Gemeinde auf ihrer Homepage mit. Welche Schutzmaßnahmen auch in den nächsten Wochen noch aufrechterhalten werden müssen, sei ungewiss.

Vereine und Institutionen bereiten Aktionen vor

Nach Angaben des Organisationsteams sollen die Ferienspiele – wenn möglich – „normal“ über die Bühne gehen. Alles hänge von den weiteren Verordnungen der Bundes- und Landesregierung ab, heißt es in einer Pressemitteilung.

Spiel, Spaß und Abenteuer versprechen die 20 geplanten Veranstaltungen. Diese bereiten der Förderverein Freibad Steffenberg, der Schützenverein Quotshausen, das Schulbiologiezentrum Biedenkopf, der Jubiläumschor Steinperf, die Pfadfindergruppe „Royal Rangers“ der Freien Christengemeinde Steffenberg, die Jugendfeuerwehr Niedereisenhausen, die Spielvereinigung Eisenhausen, die „Pfotenfreunde“ und die Gemeinde vor. An den Ferienspielen können alle Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren teilnehmen, die in der Gemeinde Steffenberg wohnen oder hier ihre Ferien verbringen.

Die Broschüre mit detaillierten Informationen zum Sommerprogramm liegt in der Gemeindeverwaltung aus und ist auf www.steffenberg.de einsehbar. Für alle Aktionen ist die Teilnehmerzahl begrenzt, die Reihenfolge der Anmeldung entscheidet. Dies ist noch bis zum 10. Juni möglich. Die Ausgabe der Ferienpässe erfolgt dann im Bürgerbüro (Zimmer 1) am Donnerstag, 25. Juni, von 14 bis 18 Uhr und am Freitag, 26. Juni, von 9 bis 12 Uhr.