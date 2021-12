Steffenberg nimmt Millionenkredit auf

Im vergangenen Jahr mussten die Steffenberger auf die Weihnachtsbeleuchtung an den Straßenlaternen verzichten. In diesem Jahr ist sie nach Wartung und Überprüfung der vorhandenen Leuchtmittel sowie Neukauf von zehn Weihnachtsbeleuchtungen im November an 19 Laternenmasten zu sehen.

Bürgermeister Gernot Wege (parteilos) informierte in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter ebenfalls darüber, für die Außentreppe des Dorfgemeinschaftshauses in Steinperf ein Treppengeländer in Auftrag gegeben worden ist.

In greifbare Nähe rückt die Sanierung der Ortsdurchfahrt NiederhörlenAm 3. Dezember hat die Gemeinde Steffenberg den Zuwendungsbescheid von Hessen Mobil für den Gehwegausbau der Ortsdurchfahrt Niederhörlen erhalten. "Somit kann nun das Planungsbüro die Ausschreibung zur Veröffentlichung vorbereiten", erläuterte Gernot Wege. Der mögliche Baubeginn sei seitens des Planungsbüros für Frühjahr 2022 vorgesehen und werde vermutlich ein ganzes Jahr andauern.

Weiter ungewiss ist, wie es mit dem Hochwasserrückhaltebecken weitergeht. In der Sitzung der Gemeindevertreter vor Weihnachten berichtete Wege, dass die wasserrechtliche Genehmigung nach wie vor ausstehe. Der Bürgermeister: "Ob wir dieses Jahr die Genehmigung noch erhalten, vermag ich leider nicht zu sagen."

Der Fortschritt der Arbeiten an der Perfbrücke in der Wiesenstraße in Niedereisenhausen hängt an der Telekom, die dort noch Glasfaserkabel verlegen will. Eine Nachfrage des Planungsbüros bei der Telekom habe noch keinen neuen Sachstand ergeben.

Gernot Wege berichtete weiter, dass am Friedhof in Niedereisenhausen ein Hang mit Winkelsteinen befestigt und ein Fußweg gepflastert wurden. Am Treppenaufgang zum Ehrenmal wurden zudem Treppengeländer montiert.

Letzter Punkt der Mitteilungen: Im Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung wurde ein neuer Teppichboden verlegt und ein neuer Lamellenvorhang installiert.