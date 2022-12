Steffenberg: Ortsbeirat kritisiert Blühwiese

Nicht glücklich ist der Ortsbeirat Niedereisenhausen mit dem Erscheinungsbild der ehemaligen Blühwiese. (© Hartmut Bünger)

Steffenberg - Blühwiesen sind seit einigen Jahren in vielen Kommunen des Hinterlandes voll im Trend. Sie sollen vor allem dazu beitragen, Bienen und anderen Insekten die Nahrungsgrundlage zu geben, die ihnen anderswo entzogen worden ist. Doch nicht immer schmeckt das Ergebnis am Ende den Menschen, vor allem dann, wenn die Wiesen gar nicht (mehr) blühen.

Bestes Beispiel dafür ist die Blühwiese auf dem Friedhof in Niedereisenhausen. In der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats zeigten sich die Mitglieder wenig begeistert vom Erscheinungsbild des Areals. „Da war keine Pflanze am Blühen“, berichtete Ortsvorsteherin Anette Luy. Stattdessen hätten die Besucher des Friedhofs in den Sommermonaten vor allem Unkraut gesichtet. Mittlerweile sehe es noch schlimmer aus, beinahe wie eine Ackerfläche. „Da wären Kartoffeln noch schöner gewesen als das da“, bemängelte sie unter dem zustimmenden Nicken der übrigen Mitglieder.

Auf Kritik stieß dabei nicht allein das äußere Erscheinungsbild der Fläche. Die Blühfläche verringere auch deutlich den Platz, der zur Verfügung steht, wenn Menschen sich nach der Zeremonie in der Trauerhalle zur letzten Ruhestätte begeben – was insbesondere bei größeren Beerdigungen ein Problem sei. Bürgermeister Gernot Wege (parteilos) gaben die Mitglieder auf den Weg, Abhilfe zu schaffen und den „Acker“ baldmöglichst wieder begehbar zu machen.

Das ist nicht das einzige Problem, das der Ortsbeirat Niedereisenhausen auf dem örtlichen Friedhof sieht. Die Bäume müssten einmal auf eventuelle Gefahrenquellen gesichtet und geschnitten werden, meinten die Mitglieder. Ortsvorsteherin Anette Luy berichtete, sie habe sich bereits einmal in Eigenleistung der Büsche auf dem mittleren Hang angenommen. Sicherlich sei es aber gut, wenn dort einmal ein Profi Hand anlege. Der Ortsbeirat entschied, aus den eigenen Mitteln einen ortsansässigen Fachmann zu beauftragen mit der Bitte, sich den Zustand der Büsche und Bäume anzuschauen.

Was die weitere Pflege des Friedhofs angeht, sieht zumindest die Personalsituation zurzeit gut aus. Vor einigen Jahren hatte der Ortsbeirat sich dieser Aufgabe und anderer Grünflächen angenommen, wobei im gleichen Atemzug die Ortsbeiratsmittel aufgestockt wurden. Mähen, Laub rechen und ähnliche Arbeiten gehören zur Aufgabe der Ehrenamtlichen, um den Friedhof in Schuss zu halten. Drei Mitglieder des Teams haben kürzlich aufgehört, drei neue sind hinzugekommen – es geht also weiter. Wobei die Ehrenamtlichen Wert darauf legen, dass die damals vereinbarten Mehrzahlungen nicht eingestellt werden. Der einzige Wunsch des Ortsbeirates für den Haushalt im kommenden Jahr hat ebenfalls mit dem Friedhof zu tun: Die Mitglieder möchten gerne, dass die Gemeinde das Rasengrabfeld ordentlich herrichtet.