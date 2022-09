Steffenberg will mehr Sicherheit auf der Straße

In Steffenberg soll künftig öfters geblitzt werden. Die Gemeindevertreter sollen deswegen den Beitritt zum Ordnungsbehördenbezirk beschließen. Foto: Sascha Valentin

STEFFENBERG - Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, strebt die Gemeinde Steffenberg eine Mitgliedschaft im Ordnungsbehördenbezirk an. Dann würde auf den Straßen öfters die Geschwindigkeit gemessen und Raser zur Verantwortung gezogen.

Kosten in Höhe von

rund 16.000 Euro pro Jahr

"Dieser Punkt wird in den Bürgerversammlungen immer wieder gefordert", verdeutlichte Bürgermeister Gernot Wege (parteilos) vor dem Haupt- und Finanzausschuss.

In der Vergangenheit habe die Gemeinde Geschwindigkeitskontrollen an einen privaten Anbieter vergeben. Das sei aber seit einiger Zeit aufgrund gesetzlicher Vorgaben nicht mehr möglich, weil es sich dabei um eine hoheitliche Aufgabe der Behörden handele, erklärte Wege.

Die Kosten für eine Mitgliedschaft im Ordnungsbehördenbezirk seien mit denen der Vergabe an einen externen Anbieter vergleichbar, führte er weiter aus.

Demnach soll Steffenberg jährlich rund 16.000 Euro an den Verband zahlen, damit in der Gemeinde Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden. Da die Nachbarn aus Angelburg beschlossen haben, zum Ende dieses Jahres aus dem Ordnungsbehördenbezirk auszutreten, sei ein Platz frei, den Steffenberg einnehmen könne, so der Bürgermeister. Wolfgang Weigel (CDU) hegte in der Sitzung Zweifel an dem Nutzen der Mitgliedschaft in dem Verband.

Nur ein Ausschussmitglied

ist gegen den Beitritt

"40 Messungen stehen uns im Jahr zu. Das wären sechs pro Ortsteil", rechnete er vor. Eindeutig zu wenig, um Effekte auf die Sicherheit zu haben und vor allem betriebswirtschaftlich nicht nachvollziehbar, weil zu teuer. Weigel plädierte stattdessen für die Anschaffung weiterer Geschwindigkeit-Messtafeln. Wer öfters an einer solchen vorbeifahre, kenne den Effekt, dass die Autos automatisch bremsten, um mit angemessener Geschwindigkeit zu fahren.

"Bei der Frage, ob die Kosten oder die Sicherheit höher wiegen, stimmen wir klar für die Sicherheit", verkündete SPD-Fraktionschef Horst Schwarz (SPD). Seine Fraktion werde für den Beitritt zum Ordnungsbehördenbezirk stimmen. Dem schlossen sich auch die restlichen Ausschussmitglieder bis auf Weigel an.

Die Abstimmung endete 4 zu 1 für den Beitritt.