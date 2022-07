Steffenberg will Windradbau reglementieren

Mitte Juni hat der Hessische Städte- und Gemeindebund den Kommunen in einem Eilbrief Änderungen in der Gesetzgebung zur Windenergie angekündigt. Konkret geht es um das Bundesnaturschutzgesetz und das Wind-an-Land-Gesetz.

Noch sei offen, was am Ende der Beratungen in diesen Gesetzen stehen werde, sagte Gernot Wege. "Möglicherweise stehen wir da und müssen manche Kröte so schlucken, wie sie ist." So sei etwa im Gespräch, den Mindestabstand zu den Ortsrändern zu verringern.

Der Rathauschef hat allerdings derzeit noch die Hoffnung, über einen Bebauungsplan zumindest auf manche Punkte Einfluss nehmen zu können. "Wir haben alle unseren Beitrag zu leisten", sagte der Bürgermeister, "aber es muss verträglich sein für die, die im Ort wohnen."