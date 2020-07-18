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Samstag, 18.07.2020 - 19:00
3 min

Steffenberger BI vermisst echten Anliegerschutz

Das Eckpunktepapier, das Vertreter von Gemeinde und Steinbruchbetreiber ausgehandelt haben, stößt nicht nur bei den Gemeindevertretern auf Kritik. Auch die Bürgerinitiative in Steinperf bemängelt diverse Punkte.

Hartmut Bünger: Redakteur Biedenkopf
Von Hartmut Bünger
Redakteur Biedenkopf
Blick in den Steinbruch: Die Bürgerinitiative in Steinperf ist höchst unzufrieden mit dem Ergebnis der Mediation. Archivfoto: Sascha Valentin

Blick in den Steinbruch: Die Bürgerinitiative in Steinperf ist höchst unzufrieden mit dem Ergebnis der Mediation. Archivfoto: Sascha Valentin

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Steffenberg Ort Hessen Marburg-biedenkopf Steffenberg Steinperf Region Ticker Ticker-mh
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