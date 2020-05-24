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Sonntag, 24.05.2020 - 15:34
2 min

Steffenberger Bürgermeister will Wildschwimmer vertreiben

Bei sommerlichen Temperaturen kommt es immer wieder vor, dass Menschen im Dimbergsee in Steinperf baden. Das ist jedoch streng verboten. Nun will die Gemeinde Steffenberg aktiv werden.

Von Sascha Valentin
Weil die Zahl der unerlaubten Wildschwimmer im Dimbergsee deutlich gestiegen ist, prüft die Gemeinde nun ein Halteverbot für die Straße. Zudem sollen Verstöße angezeigt werden. Foto: Sascha Valentin

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Weil die Zahl der unerlaubten Wildschwimmer im Dimbergsee deutlich gestiegen ist, prüft die Gemeinde nun ein Halteverbot für die Straße. Zudem sollen Verstöße angezeigt werden. Foto: Sascha Valentin

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