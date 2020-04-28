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Dienstag, 28.04.2020 - 17:00
3 min

Steffenberger Gemeindevertreter fühlen sich erpresst

Die Gemeinde muss für den Hochwasserschutz ein Grundstück kaufen - doch der Eigentümer verlangt das Doppelte des üblichen Preises. Nun drohen die Gemeindevertreter mit Enteignung.

Mark Adel: Redakteur Biedenkopf
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
Die Steffenberger Gemeindevertreter tagen mit Sicherheitsabstand. Foto: Mark Adel

Die Steffenberger Gemeindevertreter tagen mit Sicherheitsabstand. Foto: Mark Adel

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Fotos
Die Steffenberger Gemeindevertreter tagen mit Sicherheitsabstand. Foto: Mark Adel

Die Steffenberger Gemeindevertreter tagen mit Sicherheitsabstand. Foto: Mark Adel

Hörleabwärts in Richtung Quotshausen soll ein Regenrückhaltebecken gebaut werden. Ziel: Hochwasser soll nicht ungebremst nach Quotshausen fließen. Foto: Mark Adel

Hörleabwärts in Richtung Quotshausen soll ein Regenrückhaltebecken gebaut werden. Ziel: Hochwasser soll nicht ungebremst nach Quotshausen fließen. Foto: Mark Adel

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ABSTAND

Die meisten Parlamente in der Region tagen aktuell nicht. In Steffenberg sollte die Sitzung eigentlich erst im Mai stattfinden und wurde wegen des Grundstückskaufs vorgezogen. "Wir kommen den Empfehlungen nach", erklärte Parlamentschef Armin Reichel (CDU) zu Beginn der Sitzung.

Die Gemeindevertreter saßen einzeln und mit Abstand. Am Eingang lagen Masken und Desinfektionsmittel bereit - von der Möglichkeit machten aber nur wenige Gemeindevertreter Gebrauch.

Die nächste Sitzung werde vermutlich im Niedereisenhäuser Bürgerhaus stattfinden, kündigte Reichel an. Dort könnten Abstandsregeln noch besser eingehalten werden als im Sitzungssaal des Rathauses.

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Steffenberg Ort Hessen Marburg-biedenkopf Steffenberg Niederhörlen
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