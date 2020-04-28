Dienstag, 28.04.2020 - 17:00
3 min
Steffenberger Gemeindevertreter fühlen sich erpresst
Von Mark Adel
Redakteur Biedenkopf
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ABSTAND
Die meisten Parlamente in der Region tagen aktuell nicht. In Steffenberg sollte die Sitzung eigentlich erst im Mai stattfinden und wurde wegen des Grundstückskaufs vorgezogen. "Wir kommen den Empfehlungen nach", erklärte Parlamentschef Armin Reichel (CDU) zu Beginn der Sitzung.
Die Gemeindevertreter saßen einzeln und mit Abstand. Am Eingang lagen Masken und Desinfektionsmittel bereit - von der Möglichkeit machten aber nur wenige Gemeindevertreter Gebrauch.
Die nächste Sitzung werde vermutlich im Niedereisenhäuser Bürgerhaus stattfinden, kündigte Reichel an. Dort könnten Abstandsregeln noch besser eingehalten werden als im Sitzungssaal des Rathauses.
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