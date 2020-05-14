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Steffenberg

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Donnerstag, 14.05.2020 - 05:00
2 min

Steffenberger Reisebüro trifft Krise dreifach

Frank Burk klagt über fehlende Neubuchungen, Stornierungen und Provisionsrückzahlungen

Frank Burk (links) und seine Mitarbeiter demonstrieren vor der Zentrale von TheoTours in Niedereisenhausen für einen staatlichen Rettungsfonds für kleine Reisebüros. Foto: Sascha Valentin

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