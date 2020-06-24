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Mittwoch, 24.06.2020 - 05:00
4 min

Steffenberger Steinbruch: Zeichen stehen auf Einvernehmen

Über mehrere Monate hat sich die Mediation zwischen den Betreibern des Steinbruchs und der Gemeinde Steffenberg erstreckt. Nun liegt ein Eckpunktepapier vor.

Hartmut Bünger: Redakteur Biedenkopf
Von Hartmut Bünger
Redakteur Biedenkopf
Dieser Bereich des Steinbruchgeländes, das "Gerwing-Gelände", grenzt direkt an Steinperf und kann von der Gemeinde gekauft werden. Archivfoto: Edgar Meistrell

Dieser Bereich des Steinbruchgeländes, das "Gerwing-Gelände", grenzt direkt an Steinperf und kann von der Gemeinde gekauft werden. Archivfoto: Edgar Meistrell

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Fotos
Dieser Bereich des Steinbruchgeländes, das "Gerwing-Gelände", grenzt direkt an Steinperf und kann von der Gemeinde gekauft werden. Archivfoto: Edgar Meistrell

Dieser Bereich des Steinbruchgeländes, das "Gerwing-Gelände", grenzt direkt an Steinperf und kann von der Gemeinde gekauft werden. Archivfoto: Edgar Meistrell

Im Steinperfer Steinbruch wird weiter abgebaut. Zwischen der Betreibergesellschaft und der Kommune zeichnet sich eine Einigung in den seit Jahren andauernden Vertragsstreitigkeiten ab. Archivfoto: Edgar Meistrell

Im Steinperfer Steinbruch wird weiter abgebaut. Zwischen der Betreibergesellschaft und der Kommune zeichnet sich eine Einigung in den seit Jahren andauernden Vertragsstreitigkeiten ab. Archivfoto: Edgar Meistrell

Das abgebaute Material wird im Steinbruch von Steinperf lautstark zerkleinert und bis zur Weiterverarbeitung zwischengelagert. Archivfoto: Edgar Meistrell

Das abgebaute Material wird im Steinbruch von Steinperf lautstark zerkleinert und bis zur Weiterverarbeitung zwischengelagert. Archivfoto: Edgar Meistrell

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KOSTEN

Auf Nachfrage zu den bisherigen Kosten für das Gerichtsverfahren erinnerte Gernot Wege daran, dass die Gemeinde im Jahr 2018 80 000 Euro und im Jahr 2019 221 000 Euro in den Haushalt eingestellt habe. Bis April habe man davon knapp 200 000 Euro ausgegeben. "Das war gut investiertes Geld", sagte der Rathauschef, "jeder Kompromiss ist ein Stück weit ein Gewinn."

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Steffenberg Ort Hessen Marburg-biedenkopf Steffenberg Region Ticker Ticker-mh
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