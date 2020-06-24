Mittwoch, 24.06.2020 - 05:00
4 min
Steffenberger Steinbruch: Zeichen stehen auf Einvernehmen
Von Hartmut Bünger
Redakteur Biedenkopf
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KOSTEN
Auf Nachfrage zu den bisherigen Kosten für das Gerichtsverfahren erinnerte Gernot Wege daran, dass die Gemeinde im Jahr 2018 80 000 Euro und im Jahr 2019 221 000 Euro in den Haushalt eingestellt habe. Bis April habe man davon knapp 200 000 Euro ausgegeben. "Das war gut investiertes Geld", sagte der Rathauschef, "jeder Kompromiss ist ein Stück weit ein Gewinn."
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