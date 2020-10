Steinbruch Steinperf: Staatsanwaltschaft prüft Strafanzeige

Eine Strafanzeige ist bei der Staatsanwaltschaft eingegangen. Sie steht im Zusammenhang mit dem Vertrag der Gemeinde Steffenberg mit dem Steinbruchbetreiber. Foto: Hermann Achenbach

Steffenberg/MarburgBei der Staatsanwaltschaft Marburg ist eine Anzeige eingegangen, die im Zusammenhang mit dem Steinbruch in Steinperf steht. Das hat Timo Ide, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Marburg, auf Nachfrage dieser Zeitung am Montagnachmittag bestätigt.

Drei Personen werde in der Strafanzeige Untreue vorgeworfen. Bei wem es sich bei diesen drei Personen handelt, wollte Timo Ide nicht sagen. Seine Behörde nenne in solchen Fällen grundsätzlich keine Namen. Nach Informationen dieser Zeitung soll es bei dem Vorwurf konkret um den Vertrag zwischen der Gemeinde Steffenberg und dem Steinbruchbetreiber gehen. Namentlich in der Anzeige genannt seien der ehemalige Bürgermeister Peter Pfingst sowie der ehemalige Erste Beigeordnete Detlef Ruffert.

Der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft betonte, dass es sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht um ein förmliches Ermittlungsverfahren handle. Vielmehr prüfe die Staatsanwaltschaft nach Eingang der Anzeige, ob ein Ermittlungsverfahren einzuleiten ist.