Steinperfer kritisieren Bürgermeister und RP

Zu Beginn der Sitzung stellte der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Armin Reichel (CDU), klar, dass der Termin für die Bürgerversammlung aus verschiedenen Gründen so gewählt wurde.

Zum einen sollte er rechtzeitig vor den Ausschusssitzungen und der Parlamentsrunde in den beiden kommenden Wochen liegen, zum anderen weit genug vor der Kommunalwahl im kommenden Jahr, damit gerade ein heikles Thema wie der Steinbruch nicht instrumentalisiert werde.

Er reagiert damit auf einen Brief der früheren SPD-Abgeordneten Renate Acker, die bemängelt hatte, dass die Versammlung in den Herbstferien stattfinde. Dadurch befänden sich viele Bürger vielleicht im Urlaub und könnten nicht an der Sitzung teilnehmen.

Acker kritisierte insgesamt die Informationspolitik der Gemeinde gegenüber den Bürgern als unzureichend. Mit rund 50 Teilnehmern sei die Sitzung dennoch recht gut besucht, befand Armin Reichel.