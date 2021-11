3 min

Tamara Reiers fordert Gernot Wege heraus

Tamara Reiers will Bürgermeisterin in Steffenberg werden. Am Samstag hat die SPD-Fraktionsvorsitzende aus Bad Endbach sich den dortigen Genossen auf einem Parteitag vorgestellt.

Von Hartmut Bünger Redakteur Biedenkopf