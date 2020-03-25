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Steffenberg

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Mittwoch, 25.03.2020 - 12:00
3 min

Trauung auf Abstand

Steffenbergs Standesbeamtin Ulrike Schneider zieht mit dem Brautpaar in den großen Sitzungssaal um. Rebecca Zuber und Nils Tomann ziehen die Zeremonie in Niedereisenhausen vor.

Von Sascha Valentin
Hochzeit in Zeiten von Corona: Zwischen Standesbeamtin Ulrike Schneider und Brautpaar Rebecca Zuber und Nils Tomann herrscht ausreichend Sicherheitsabstand. Das ist nur möglich, weil sie den großen Sitzungssaal in der Gemeindeverwaltung nutzen. Foto: Sascha Valentin

Hochzeit in Zeiten von Corona: Zwischen Standesbeamtin Ulrike Schneider und Brautpaar Rebecca Zuber und Nils Tomann herrscht ausreichend Sicherheitsabstand. Das ist nur möglich, weil sie den großen Sitzungssaal in der Gemeindeverwaltung nutzen. Foto: Sascha Valentin

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Fotos
Hochzeit in Zeiten von Corona: Zwischen Standesbeamtin Ulrike Schneider und Brautpaar Rebecca Zuber und Nils Tomann herrscht ausreichend Sicherheitsabstand. Das ist nur möglich, weil sie den großen Sitzungssaal in der Gemeindeverwaltung nutzen. Foto: Sascha Valentin

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"Das Wichtigste an diesem Tag ist doch die Liebe", sagt Nils Tomann. Und die nimmt den beiden frisch Vermählten auch kein Virus. Foto: Sascha Valentin

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Seit 27 Jahren schenkt Ulrike Schneider jedem Brautpaar einen Stein, den sie mit den Namen der Eheleute und dem Traudatum beschriftet. Foto: Sascha Valentin

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