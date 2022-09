Wann erhalten neue Hausärzte Förderung?

Die Gemeinde Steffenberg will künftig neue Hausärzte fördern - auch wenn diese nicht in das geplante Gesundheitszentrum einziehen. Dieses Vorhaben sorgt für Diskussionen im Haupt- und Finanzausschuss. Symbolfoto: Sascha Valentin

STEFFENBERG - Ein junger Allgemeinmediziner hat in Steffenberg die Praxis eines verstorbenen Kollegen übernommen und bei der Gemeinde einen Investitionszuschuss für den Kauf neuer Geräte in Höhe von 20.000 Euro beantragt. Dem wolle man sich nicht verschließen, hatte Bürgermeister Gernot Wege (parteilos) daraufhin erwidert. Allerdings bedürfe es dafür einer Richtlinie, um künftige Anfragen dieser Art gleich behandeln zu können.

Eine solche Richtlinie hat die Gemeindeverwaltung nun ausgearbeitet und dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt. "Wir haben uns dabei an den Richtlinien Dautphetals, Bad Endbachs und Gladenbachs orientiert und unsere eigene daraus entwickelt", sagte Wege. Demnach können Ärzte, die eine neue Praxis in der Gemeinde eröffnen, einen Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro erhalten, sofern die Praxis nicht älter als sechs Monate ist.

Schwarz spricht von

einem "falschem Signal"

"Mit einer solchen Richtlinie konterkarieren wir unsere eigenen Bemühungen zum Bau des Gesundheitszentrums", gab Horst Schwarz (SPD) zu bedenken. Das Ziel Steffenbergs, wie auch Angelburgs, mit dem gemeinsamen Gesundheitszentrum sei es doch, den Bürger eine gebündelte medizinische Versorgung zu bieten.

Hausärzten jetzt Zuschüsse zu gewähren, wenn sie eine eigene Praxis eröffneten, "ist ein völlig falsches Signal dafür", so Schwarz, der auch auf ähnlich lautende Stimmen aus der Nachbargemeinde verwies. Er möchte einen Zuschuss daran knüpfen, dass die Ärzte in das Gesundheitszentrum einziehen.

"Wir können einem Unternehmen doch nicht seinen Standort vorschreiben", entgegnete Wolfgang Weigel (CDU) und ergänzte: "Wenn wir auf das Gesundheitszentrum warten wollen, dann brauchen wir vor 2035 keine Richtlinie."

Auch Gernot Wege argumentierte in dieselbe Richtung: "Wir müssen uns bei unseren Entscheidungen auch dem durchaus realistischen Fall stellen, dass das Gesundheitszentrum durch die beiden Gemeinden Steffenberg und Angelburg nicht finanzierbar ist."

Ebenso könne Angelburg ja auch eine eigene Förderrichtlinie für Hausärzte verabschieden. Im Ausschuss wurde der vorgelegten Förderrichtlinie mit vier Ja- und einer Gegenstimme mehrheitlich zugestimmt.