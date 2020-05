Wilderei? Erschossener Frischling in Steffenberg gefunden

Symbolfoto: dpa

STEFFENBERG - Ein toter Frischling mit einem durchschossenen Schulterblatt beschäftigt derzeit die Polizei in Biedenkopf. Das verendete Tier wurde am Donnerstagnachmittag, 28. Mai, von einem Zeugen im Revierbereich Steinperf, am Sportplatz "Salzbach", gefunden, heißt es in der Pressemeldung der Polizei vom Freitag.

Die Beamten suchen nun dringend nach Zeugen und ermittelt wegen des Verdachts der Jagdwilderei. Nach den bisherigen Ermittlungen dürfte ein Unberechtigter das junge Wildschwein angeschossen haben, welches anschließend offenbar verendete.

Die Ermittler fragen: Wem sind rund um den Ort des Geschehens Personen oder Fahrzeuge von Mittwochabend, 27. Mai, bis Donnerstagnachmittagmittag aufgefallen? Wer hat einen Schuss wahrgenommen?

Hinweise zu diesem Vorfall erbittet die Polizeistation in Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461-929538.