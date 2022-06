Zehn Zukunftsbilder für das Dekanat Biedenkopf-Gladenbach

Präses Britta Duchardt-Linneborn (v. l.) und Dekan Andreas Friedrich stellen der Dekanatssynode zehn Zukunftsbilder vor. Sie soll die Beschäftigung mit den Herausforderungen für die evangelische Kirche in der Region bis 2032 begleiten. Foto: Klaus Kordesch

BIEDENKOPF/GLADENBACH - Wie wird die Evangelische Kirche im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach in zehn Jahren aussehen? Zur Dekanatssynode stellten Präses Britta Duchardt-Linneborn und Dekan Andreas Friedrich zehn Zukunftsbilder vor, die der Synodalvorstand in einer Klausurtagung erarbeitet hat. Sie sollen den Menschen in den 47 Kirchengemeinden des Dekanats das Auseinandersetzen mit den Herausforderungen der kommenden Dekade auf biblischer Basis erleichtern und sie ermutigen.

Hintergrund ist das von der Landeskirche im März beschlossene Gesetz. "Kirche muss und wird sich kräftig verändern. Die bisherige Kleinräumigkeit ist nicht zukunftsfähig", sagte Dekan Friedrich. "Es wird ein neues, verbindliches Miteinander von Gemeinden im Nachbarschaftsraum geben." Ohne Veränderungen verliere man in wenigen Jahren die Handlungsfähigkeit: "Zu viele Gebäude und kein Geld, um sie zu finanzieren, zu wenig Pfarrerpersonen und noch mehr Vakanzen, weil die Zuständigkeit für drei, vier oder fünf Gemeinden unattraktiv wäre", erläuterte Friedrich.

Wie er appellierte auch Präses Britta Duchardt-Linneborn, auch die Chancen zu sehen. "Wir dürfen bereits vereinzelt die Erfahrung machen, dass gemeinsam im Nachbarschaftsraum mehr möglich ist, als wenn jede Gemeinde allein für sich bleibt", erklärte die Vorsitzende der Dekanatssynode.

Im Sommer und Herbst werden in den Nachbarschaftsräumen die Kirchenvorstände aller Gemeinden zusammenkommen.

Unterschiedlichkeit

und Ergänzung

Für alle Gruppen und Kreise, die sich mit der Lage auseinandersetzen und Kooperationen suchen, sind die Zukunftsbilder gedacht, die beispielsweise "Licht auf unserem Weg", "Ein Schiff - gemeinsam in einem Boot", "Eine Stadt auf dem Berg" und "Eine Wasserquelle" heißen. Für das Bild "Ein Organismus - viele Glieder" heißt es etwa: "Wir im Dekanat BiG schätzen uns in unserer Unterschiedlichkeit und ergänzen einander gut!"