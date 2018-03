Die Happy End-Garantie

„Er war wirklich nett. Versteht ihr? Aber sich dann hinzustellen und einfach 'Mach's gut' zu sagen, ohne mir seine Telefonnummer, seinen Facebook-Namen oder irgendwas zu geben, hat mich echt fertig gemacht“, sagte Ben, irgendwo zwischen Trauer und Wut.

„Auch wenn dich das jetzt verletzt, Ben, muss ich dir leider sagen: Du bist nicht der erste Mensch auf der Welt, dem das passiert“, sagte Lena und sprach da aus eigener, leidiger Erfahrung. Die Gefühlsachterbahn mit ihrem Ex Phil hatte sie lange Zeit auch mitgenommen.

„Aber ich will doch gar nicht viel vom Leben! Einfach nur jemand Nettes, mit dem ich zusammen und glücklich sein kann. Meinetwegen noch ein Haus, einen Hund und ein Kind. Einfach das, was alle haben.“

„Nein Ben, das haben nicht alle. Weißt du wie viele Singles es da draußen gibt, die unglücklich sind? Damit bist du nicht alleine. Und sind wir mal ehrlich: Diese ganze Haus-Hund-Kind-Sache ist auch eher so 20. Jahrhundert. Unsere Welt dreht sich so schnell, da muss man schon froh sein, wenn man selbst noch mitkommt“, meinte Lena und wirkte dabei schon etwas pessimistisch.

Andererseits aber konnte ich Ben schon verstehen: Wer wollte nicht, dass sich seine Wünsche erfüllten, egal welcher Art? Die Hoffnungen und Träume, für die man morgens überhaupt aufstand, sollten sich doch wenigstens ansatzweise bewahrheiten, sonst würde das Ganze wenig Sinn machen. Aber gab es im Leben wirklich so etwas wie eine Happy End-Garantie?

Woher sollte die Sicherheit kommen, dass wir genau das erreichten, was wir wirklich wollten?

„Es gibt keine 100-prozentige Sicherheit im Leben. Bei nichts. Weder dafür, dass wir scheitern, noch dass wir es schaffen. Das ist die bittere Wahrheit. Aber ich glaube, dass alles eine Frage der Perspektive ist“, meinte ich und erntete erstaunte Blicke von Ben.

„Wenn du alles, was nicht klappt, sofort als Scheitern verurteilst, zieht dich das nur immer wieder runter. Sieh doch mal das Positive: Jetzt kannst du noch 1000 Kerle küssen“, fuhr ich fort.

Denn die Frage ist doch: Ist das Wasserglas halbvoll oder halbleer? Eigentlich gehört gar nicht so viel dazu, die beiden Varianten zu tauschen – man muss einfach nur die Perspektive wechseln. Aber die ist nun einmal entscheidend. Genau deshalb vergessen Singles wie Ben, die Freiheiten zu schätzen, die sich aber für sie nach Einsamkeit anfühlen. Umgekehrt ist es, wenn man vergeben ist: Da fühlt man sich schnell eingeschränkt, weil es eben eine Zweisamkeit gibt. Kurzum: Die Perspektive zu wechseln ist oftmals ganz sinnvoll, aber gar nicht so einfach.

„Was Alex sagen will, ist: Genieß doch dein Single-Dasein bis zu dem Moment, in dem du Haus-Hund-Kind hast. Dann kannst du nicht mehr nachts auf irgendwelchen Partys mit wildfremden Kerlen rummachen“, erklärte Ole und ich nickte zustimmend.

„Aber wie soll ich denn die Perspektive wechseln? Klar kann ich mir das zehn Mal am Tag sagen, dass mein Leben toll ist. Aber das entspricht ja trotzdem nicht meinen Wünschen“, meinte Ben.

„Nein, du sollst dir ja auch nichts Falsches einreden. Nur einen Schritt nach dem anderen machen. Denn letztlich ist es vielleicht einfach gerade richtig, dass du Single bist und dich ausprobieren kannst. Wenn du mit dem zufriedener bist, was du hast, hast du die Chance auf ein Happy End“, erklärte ich und Ben nickte.

Zwar war ich mir bewusst, dass ich selbst oft genug mit dem Status quo haderte, aber tief in mir drin war ich schon glücklich mit dem, was ich hatte – allem voran meinen Freunden. Denn letztlich bin ich alleine mit ihnen an meiner Seite schon happy. Und das sogar ohne jeden Perspektivwechsel.

Ein schönes (und perspektivisches) Wochenende wünscht euch,

Alexander

Alexander Karl ist in Mittelhessen aufgewachsen, nun lebt und studiert er in Hamburg. Sein Debütroman „Real Me – Die Suche nach dem wahren Ich“ ist 2012 erschienen. Alle zwei Wochen erscheint online auf mittelhessen.de seine Kolumne „Alexander in der midde“.