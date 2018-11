„Der Trend geht Richtung Natur“

Von Sabine Gorenflo

KARRIERE 80 Aussteller präsentieren sich bei Bildungsmesse an der Wilhelm-Knapp-Schule

Welche Möglichkeiten haben junge Menschen? Etliche Schüler sind bei der Bildungsmesse in der Wilhelm-Knapp-Schule auf der Suche nach der Antwort auf diese Frage – es herrscht an allen Ständen reger Andrang. Die Stände von Bundeswehr und Polizei sind dabei stets beliebt. (Foto: S. Gorenflo)

WEILBURG Mehr als 80 Firmen, Schulen und Institutionen haben sich am Freitag bei der Bildungsmesse des Hessencampus in der Wilhelm-Knapp-Schule (WKS) präsentiert. Zeitweise gab es kaum mehr ein Durchkommen, so gut wurde die Messe von Schülern angenommen.