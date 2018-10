„Kinder profitieren von Tieren“

Die 52-Jährige arbeitet als Tierärztin und hat eine Praxis im Schöffengrunder Ortsteil Schwalbach. Seit zwei Jahren ist Jessen Teil der Initiative „Liebe fürs Leben – Tierschutzunterricht für Schulkinder“ – und damit am 26. und 30. Oktober an der Herbert-Hoover-Schule in Hirzenhain. Im Interview spricht sie über die Wirkung von Haustieren auf Kinder, den Unterricht und die Frage, wann es Sinn macht, einen tierischen Freund in die Familie zu holen.

Frau Jessen, hatten Sie als Kind Haustiere?

Sabine Jessen: Nein, das ging bei uns aus gesundheitlichen Gründen leider nicht. Wir hatten Allergiker in der Familie.

Und heute?

Jessen (lacht): Jede Menge. Vier Hunde, ein Pferd, vier Hühner und einen Hahn und zwei Katzen.

Warum sollten Kinder Haustiere haben? Wie kann sich das positiv auf ihre Entwicklung auswirken?

Jessen: Die Frage ist immer, wie Kinder an Haustiere herangeführt werden. Wenn Eltern verantwortungsbewusst mit der Aufgabe umgehen, das Tier quasi als Familienmitglied annehmen, profitiert ein Kind davon. Es lernt Verantwortung – und Tiere haben eine beruhigende Wirkung auf Kinder.

Das ist etwas, das ich auch in „Schulhundklassen“ erlebe. Kinder können sich besser konzentrieren und sind ruhig. Sie merken, dass sich Tiere zurückziehen, wenn sie zu laut sind. So lernen Kinder, rücksichtsvoll zu sein, wenn das von Eltern so angeleitet wird.

Wie kam es dazu, dass Sie begonnen haben, als Tierschutzlehrerin unterwegs zu sein?

Jessen: Vor gut zwei Jahren ging das los. Ich habe sehr viel Tierschutzarbeit im In- und Ausland gemacht. Dabei dachte ich mir immer: Es ist zwar schön, dem Einzeltier zu helfen. Aber letztendlich ist es doch ein gesellschaftliches Problem, dass Haustiere ungewollt sind, sich niemand um sie kümmert oder sie zu Straßentieren werden. Und wo verändert man Gesellschaft am besten? Bei Kindern. Als Tierschutzlehrer gesucht wurden, war das für mich die Konsequenz.

Wie viele Tierschutzlehrerinnen gibt es bundesweit?

Jessen: Es gibt vier, die das so machen wie ich. Ich bin in Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Hessen unterwegs. Dazu gibt es „Tierschutzbotschafter“. Das sind niedergelassene Tierärzte, die in ihrer Region begrenzt diesen Unterricht machen.

Ab wann sind Kinder bereit für ein Haustier? Kann man das überhaupt pauschal sagen?

Jessen: Nein, das ist grundsätzlich eine Familienentscheidung. Kinder können niemals alleine die Verantwortung für ein Haustier übernehmen. Im für mich günstigsten Fall werden sie in Familien mit Haustieren geboren. Ich möchte, dass die Verantwortung für ein Haustier ein ganzes Leben lang übernommen wird. Man kann nicht nach zwei Jahren sagen, dass das Tier jetzt nicht mehr ins Konzept passt. Es ist egal, ob ein Kaninchen, ein Hund oder eine Katze – wenn man ein Haustier anschafft, bedeutet das unter Umständen, sich 15 Jahre zu kümmern. Das ist ein Bewusstsein, das Kinder nicht haben. Deshalb liegt es an den Eltern. Sind sie bereit? Mit allen Konsequenzen? Kinder können das nur begleiten.

Welche Voraussetzungen müssen für ein Haustier noch gegeben sein?

Jessen: Die Frage ist auch, um welches Haustier es sich dreht – und wie viel Zeit ich investieren kann, um die Bedürfnisse gut zu befriedigen. Für Familien, die nicht wahnsinnig viel Zeit haben und lieber ein autarkes Tier haben möchten, eignet sich vielleicht eine Katze. Außerdem sollte gut überlegt sein, ob man Geld für ein Haustier hat. Die Anschaffung ist der geringste Aufwand. Folgekosten können erheblich höher sein. Daran scheitert es leider auch sehr oft. Dazu stellt sich die Frage nach der Unterbringung und ob man ein Haustier in der Wohnung haben darf. Wichtig ist, sich genau zu informieren.

Wie läuft der Tierschutzunterricht ab?

Jessen: Immer ein bisschen unterschiedlich. Das hängt davon ab, ob und wie das Thema in den Schulen oder Klassen vorbereitet wurde. In der Regel fange ich mit einem Spiel an, in dem es um Haustiere und ihre Bedürfnisse geht. Dabei kann ich sehr gut herausfinden, wie der Stand in der Klasse ist. Wenn das gut läuft, kann ich thematisch viel höher einsteigen als in einer Klasse, in der manche denken, ein Hund frisst Gras. Je nachdem, wie das aussieht, fängt man bei den Grundlagen an. Für den Unterricht gibt es dann verschiedene Möglichkeiten wie Arbeitsblätter oder weitere Spiele.

Wie gut kennen sich die Kinder denn schon aus? Gibt es Unterschiede?

Jessen: Es gibt schon ein Land-Stadt-Gefälle. Nach meiner Beobachtung haben Kinder auf dem Land deutlich mehr Berührungspunkte zu Haustieren und wissen mehr über ihre Bedürfnisse. In Städten habe ich häufig die Beobachtung gemacht, dass manche Kinder ängstlich sind. Ängste der Eltern nehmen Kinder oft mit.

HINTERGRUND: DAS PROJEKT "LIEBE FÜRS LEBEN"

Mit dem Projekt „Liebe fürs Leben – Tierschutzunterricht für Schulkinder“ geben Tierschutzlehrerinnen Unterrichtsstunden an Grundschulen. Das bundesweite Angebot ist kostenlos. Ziel ist es, Kindern die Bedürfnisse von Tieren spielerisch und interaktiv zu vermitteln und sie über artgerechte Tierhaltung aufzuklären. Das Projekt wurde im Jahr 2011 vom Bund praktizierender Tierärzte (BpT) und dem Tiernahrungshersteller Purina ins Leben gerufen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.liebefuersleben.net. (hog)