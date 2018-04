„MINT-Stars von Morgen“ machen ihren Weg

Seit Februar trafen sich die jungen Leute dreimal pro Woche in dem Hessischen Science Center, um praktische Einblicke in die Berufe der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) zu erhalten, in denen es schon heute eklatante Fachkräftelücken gibt. Um bei Schülern ab 14 durch spannende Einblicke Begeisterung für die MINT-Ausbildungsberufe zu wecken, wurde auf Initiative des hessischen Wirtschaftsministeriums zusammen mit der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit und mit Unterstützung des hessischen Kultusministeriums das Projekt „MINT – Die Stars von Morgen“ ins leben gerufen. Partner für die praktische Umsetzung ist Provadis, finanziert wird das Projekt vom Land Hessen unter Einsatz von Mitteln des Europäischen Sozialfonds.

„Hervorragende Bewerbungsunterlage“

Die Jugendlichen in Wetzlar lernten in den Berufsorientierungsphasen Grundlagen der Mechanik, Elektronik und Naturwissenschaften kennen und fertigten typische Werkstücke, die zum Abschluss den Eltern präsentiert wurden. Wie setze ich eine Drehbewegung in eine horizontale Bewegung um? Wie funktioniert ein Flaschenzug? Diese und ähnliche Fragen wurden behandelt und schlussendlich in praktische Exponate wie zum Beispiel ein Handymikroskop umgesetzt. Wie funktioniert ein Head-up-Display in Autos, bei denen man alle Anzeigen auf der Windschutzscheibe sehen kann und gleichzeitig den Blick auf die Straße behält? Die Eltern und Besucher staunten.

„Vor rund zehn Jahren haben wir als reine Ausstellung begonnen, mittlerweile haben wir uns einen Bildungsauftrag auf die Fahne geschrieben und versuchen, die Industrieregion rund um Wetzlar als Auftraggeber zu präsentieren, wobei dieses Projekt als Plattform für Schüler eine hervorragende Chance ist“, sagte Ralf Niggemann, Vorsitzender des Viseum-Vereins.

Manfred Mahler, stellvertretender Leiter von Provadis, stellte das Projekt kurz vor. Es findet an insgesamt fünf Science-Centern in Hessen statt, zu denen auch das Mathematikum in Gießen und das Chemikum in Marburg gehören. Die Teilnahme wird den Schülern im Rahmen der Berufsorientierung als schulische Veranstaltung anerkannt und ist laut Mahler „eine hervorragende Bewerbungsunterlage“. Die nächste Veranstaltungsreihe im Viseum beginnt bereits am 8. Mai, weitere Informationen gibt es unter www.mint-die-stars-von-morgen.de. (hp)