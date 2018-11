„Rotlaut“ gewinnen „No Label-Bandcontest“

Die drei Musiker aus Hüttenberg gewannen am Freitag im Kulturzentrum „Jokus“ in Gießen den von den kommunalen Jugendpflegen im Landkreis Gießen ausgerichteten Wettbewerb. Das Trio wusste mit Spielfreude, intelligenten deutschen Texten und handwerklich gut gemachtem Punkrock zu begeistern. Auch das von der Jury vorgegebene Cover – „Learn to fly“ von den „Foo Fighters“ kam an. Belohnt werden die Hüttenberger mit einer professionellen Studioaufnahme. (red/Foto: A. Schäfer)