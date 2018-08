„Wir sind eine richtige Familie“

Die neun Bands, darunter auch „Blackwater“ vom Chiemsee, hatten die oft sehr weite Anfahrt nicht gescheut, um es in Herborn richtig krachen zu lassen. Carsten Nyga vom ESV, der das Konzert 2014 mit aus der Taufe gehoben hatte, freute sich über die große Resonanz von Akteuren und Gäste: „Wir sind mittlerweile eine richtige Familie und das kann man jedes Mal wieder neu erleben“, sagte der Burger.

Alle Bands spielten für lau, und die Einnahmen fließen in die Vereinskasse. „Wir haben uns damals vor vier Jahren überlegt, wie wir es schaffen, unsere Schulden für den Kunstrasenplatz im Herborner Stadion abbezahlen können.“ Die Idee mit richtig guter Rockmusik stieß bei den Vereinsmitgliedern nicht auf taube Ohren und dabei ist es geblieben.

Neun Bands, lassen es krachen

Auch am Wochenende waren 25 Aktive eifrig am Werk, um die Organisation perfekt abzuwickeln. „Die Fans machen uns es auch leicht, sagte Nyga. Von fünf Jahren bis 60 plus, Männlein und Weiblein, alle freuten sich über die Musik, und es herrschte trotz der knallharten Töne so etwas wie Harmonie auf dem Festgelände. Randale gab es nicht und bis auf rhythmisch zuckende Menschenkörper sah man niemand durch die Gegend torkeln oder sich sonst irgendwie daneben benehmen. „Das war vom ersten Mal an nicht anders“, sagte auch Thorsten Hamm, ebenfalls einer der Mitbegründer, der eigentlich auch auf der Herborner Kornmarktkirmes Dienst gehabt hätte, aber seine Jungs nicht alleine werkeln lassen wollte.

Ab 24 Uhr war Schicht. Die Bassgitarren und Schlagzeuge schwiegen. Nach ein paar Feierabendbierchen suchten die Bandmitglieder ihre Zelte und andere Nachtquartiere auf. Da auch das Wetter mitgespielt hatte, zeigten sich Veranstalter, Gäste und Bands wieder einmal sehr zufrieden.