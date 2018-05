„YourBeats“ lässt Bässe wummern

Florin Zweidick aus Fellerdilln sowie Kalliopi Konstantinidou und Ioannis Arabatzis, das Betreiber-Ehepaar der Herborner Billard- und Cocktailbar „GoldenEye008“, sind sich als Organisatoren und Veranstalter sicher, dass die zweitägige Partysause etwas ganz Besonderes wird: „Das wird ein Spektakel, das man so hier noch nicht gesehen hat“, sagt Arabatzis.

3000 Besucher passen in das große Zelt auf dem Festplatz – und draußen gibt es eine „Chill-out Area“

Für „YourBeats“ wird – ähnlich 2016 zum Hessentag oder jährlich zum Wiesnfest – ein 3000 Besucher fassendes Zelt aufgebaut. Dazu kommt noch ein großzügig angelegtes Außengelände, eine sogenannte „Chill-out Area“. Zielgruppe des Festivals ist ein eher jüngeres Publikum.

Und auf das wartet zwei Tage lang vor allem eins: elektronische Tanzmusik. Auflegen und spielen werden zehn Diskjockeys, vier am ersten Festivaltag und sechs am zweiten.

Das Line-Up für Freitag, 18. Mai: „DJ Madira“, den man von früheren, kleineren „YourBeats“-Partys kennen kann, das junge Frankfurter DJ-Duo „Hahn and Suur“, Dave Ramone, DJ und Musikproduzent aus Fürth, und als Top-Act Jan Leyk, der nicht nur DJ ist, sondern eine Zeit lang auch in der Fernsehserie „Berlin – Tag & Nacht“ mitgespielt hat.

Das Line-Up für Samstag, 19. Mai: „Chapterloud“ aus Marburg, Danny Chris aus Siegen, Kevin Acero aus Gießen, „HouseKaspeR“ mit seiner Konfetti-Show, mit der er schon auf großen deutschen Festivals am Start war, Chris Wacup aus Frankfurt, der schon im „World Club Dome“ in seiner Heimatstadt aufgelegt hat, und „Ko:Yu“. Als Moderator ist Marvin Fischer vom Radiosender „YouFM“ dabei.

Dank der neuen Fleisbacher Brauerei gibt es für die Festivalbesucher noch einen Bonus: An beiden Tagen schenken die Veranstalter während der ersten Stunde nach Öffnung Freibier aus. Zudem können Fußballfans am Samstag das DFB-Pokalfinale auf einer großen Leinwand live verfolgen.

INFO: OEFFNUNGSZEITEN UND EINTRITTSKARTEN

Das „Your Beats“-Festival steigt am 18. und 19. Mai (Freitag und Samstag) auf dem Festplatz am Walkmühlenweg in der Herborner Au. Los geht es am Freitag um 17 Uhr und am Samstag um 15 Uhr. Schluss ist jeweils gegen Mitternacht. Einlass ist ab 18 Jahren. Ein Kombiticket für beide Tage kostet 29,93 Euro. Ein Tagesticket 19,92 Euro. Karten gibt es unter anderem im Internet auf www.eventbrite.de. (te)