„ZwoSieben“: Einmal Kaffee, bitte

Ins Leben gerufen hat es der CVJM Dillkreis. Der Kreisverband betritt damit Neuland: Das „zwoSieben“ ist das erste Café seiner Art im ehemaligen Dillkreis. Denn es richtet sich in erster Linie an Kinder und Jugendliche. CVJM-Kreissekretär Björn Wagner beschreibt es so: „Das ,zwoSieben' soll ein Platz von und für Schüler und Jugendliche sein. Ein Treffpunkt. Zum Hausaufgaben machen, für einen Snack oder einfach nur um Kaffee zu trinken und zu reden.“ Die ehrenamtlichen Mitarbeiter wollen zuhören, sich Zeit nehmen und Schülern einen Raum geben, an dem sie sich Zuhause fühlen können.

Die Idee für ein solches Konzept war schon lange in den Köpfen der Verantwortlichen. „Wir wollten wieder dahin, wo die Jugendlichen sind – in die Stadt“, erklärt Wagner. Und natürlich sollten die Wünsche der Jugendlichen berücksichtigt werden – nach einem Treffpunkt zum „quatschen und spielen“. An dem es Essen und Trinken zu günstigen Preisen gibt. Die Idee des Schülercafés war geboren.

Im Herborner Sandweg 1 fand der CVJM den passenden Rahmen für sein Projekt. Der Kreisverband mietete die Räume, in denen früher eine Geschenkboutique und ein Fotogeschäft untergebracht waren. Anfang Februar begann der Umbau. Böden wurden erneuert, Wände gestrichen und es entstand eine Verbindung zwischen den beiden ehemals separaten Geschäften.

Im vorderen Teil findet sich nun das Café mit Theke und kleinem Küchenbereich. Die von den Jugendlichen des CVJM in Eigenarbeit gestalteten Räume bieten Platz für etwa 50 Gäste. Die sitzen an Tischen und auf Bänken, die die Jugendlichen selbst gebaut haben. Aus alten Paletten. Genauso wie die Theke.

Im hinteren Bereich sollen künftig Abendveranstaltungen stattfinden

Die Jugendlichen sind nicht nur am Konzept und der Einrichtung des Cafés beteiligt, sondern auch an der damit verbundenen Arbeit: Sie stehen hinter der Theke, bereiten Kaffee und kleine Snacks zu und bedienen die Gäste. Immer mit dabei: Einer der ehrenamtlichen Helfer.

Heute ist das Kreissekretär Björn Wagner. An dem großen Kaffeeautomaten bereitet er gemeinsam mit Julian (16 Jahre) und Elias (16) Latte Macchiato und Cappuccino zu, während Antonia (21) nebenan Limo und Cola ausgeschenkt. In der kleinen Küche direkt neben der Theke werden Snacks vorbereitet. Hot Dogs oder Crêpes beispielsweise.

Die Preise im „zwosieben“ – moderat: Ein Kaffee kostet 1 Euro, ein Cappuccino 2 Euro und die Softdrinks gibt es für 1,50 Euro. „Man muss aber nichts trinken hier“, sagt Björn Wagner. Einfach nur hinsetzen, quatschen oder Hausaufgaben machen – auch das geht.

Da das Café vom CVJM betrieben wird, muss es nicht gewinnorientiert arbeiten. Mit den Einnahmen werden die Kosten bezahlt, beispielsweise die Miete für die Räume. Bleibt Geld übrig, soll es für die Jugendarbeit des Kreisverbandes verwendet werden. Bisher hat der CVJM etwa 25 000 Euro in die Einrichtung im Sandweg investiert. Und die besteht nicht nur aus dem Café. Auch die Räume des ehemaligen Fotostudios hat der CVJM gemietet und mittels eines Durchbruchs mit dem Café verbunden. In diesem Bereich sollen künftig Aktionen stattfinden. Seminare für Schüler beispielsweise, aber auch Krimidinner, Actionabende, Konzerte und Gottesdienste. Noch ist dieser Teil nicht renoviert. Wenn alles fertig ist, können dort Stühle für 50 bis 60 Besucher gestellt werden.

Das Café soll zunächst in einer Art Probebetrieb laufen. Bis zum Sommer. Dann, hofft Björn Wagner, kann das „zwoSieben“ in den Dauerbetrieb übergehen. „Ich bin guten Mutes, dass wir das hinkriegen“, sagt er. Zumindest der Auftakt ist vielversprechend: Das Café ist gut besucht. Die jüngeren Schüler freuen sich, dass sie die Wartezeit bis zur Abfahrt des Busses überbrücken können und die älteren Schüler genießen Kaffee und Gespräche. Und natürlich sind auch „erwachsene“ Gäste im „zwoSieben“ willkommen.

Info:

Das „zwoSieben“ in Herborn (Sandweg 1) hat montags bis freitags von 12.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Informationen gibt es im Internet unter www.cafe-zwosieben.de. Unter der Rubrik „Events“ finden sich die geplanten Veranstaltungen: Am Samstag, 28. April, gibt es einen „Burgerabend“. Beginn: 19 Uhr. Das Thema lautet „Mittendrin“. Zu Gast ist Svenja Roth (CVJM Lüdenscheid). Einen Tag später, am Sonntag, 29. April, heißt es dann „Drei. Alles“. Das neue Gottesdienstformat mit Liedern und Texten von „Casper“, interaktiven Elementen von Björn Wagner, startet um 19 Uhr. (red)

Hintergrund:

Der Name „zwoSieben“ geht auf einen Bibelvers zurück. Das Vorbild lieferte eine Feier. Genauer gesagt eine Hochzeit. Jesus kommt mit seinen Freunden auf diese Hochzeit und macht aus Wasser Wein. In dem Bericht von Johannes Kapitel zwo, Vers sieben heißt es: „Jesus befahl den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser! Sie füllten sie bis zum Rand.“ (red)