100 000 Kinder machen schon mit

Singprojekt „Klasse! Wir singen“ erstmals auch in Wetzlar / Anmeldung läuft noch

Ganz groß raus kommen Kinder auch in Wetzlar, wenn sie nach den Übungswochen dann ihren Auftritt in der Rittal-Arena haben. (Foto: privat)

Wetzlar Mehr als 100 000 Kinder sind bundesweit bereits zur Aktion „Klasse! Wir singen!“ angemeldet. Das Mitmachprogramm macht im April in der Rittal-Arena halt. Anmelden können sich Schulklassen noch bis Jahresende.

Zum ersten Mal erobert der Verein aus Braunschweig um den Domkantor Gerd-Peter Münden nun auch Hessen. Die Zahl der Kinder, die sich in Mittelhessen angemeldet haben, geht auf die 3000 zu. „Da ist aber noch mehr drin“, sagt der musikbegeisterte Münden, der seine Freude gern an die nächste Generation weitergeben möchte.

Wo kommt die Aktion her? Vor zehn Jahren hat Münden „Klasse! Wir singen“ ins Leben gerufen. „Ich wollte das gemeinsame Singen wieder stärker in den Alltag der Familien bringen“, erzählt er. „Durch diese Aktion gelingt das ein Stück weit.“

Das Singprojekt funktioniert so: Lehrer meldet ihre Schüler an. Damit verpflichtet sich die Klasse, sechs Wochen lang jeden Tag ein Lied im Unterricht zu singen. „Die Erfahrung zeigt aber, dass die Mädchen und Jungen nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause üben“, berichtet Gerd-Peter Münden.

Um die Stücke einzustudieren, erhalten die Schüler eine CD und ein Liederbuch. Darin sind acht Lieder speziell für die Klassen eins bis drei und acht Stücke für die Klassen vier bis sieben enthalten. „Die Materialien sind sehr gut“, findet Münden.

„Für Mädchen und Jungen wird die Aufführung zu einem großen Erlebnis“

Am Ende steht das Liederfest, bei dem die Kinder in einem riesigen Chor das Gelernte vor großem Publikum aufführen. „Für die Mädchen und Jungen ist das ein ganz besonderes Erlebnis“, berichtet Münden. „Sie freuen sich auf ihren Auftritt.“ Dabei gehe es nicht um den Einzelnen, sondern um die Gemeinschaft.

„Und auch Inklusion funktioniert ohne Probleme“, erzählt der Initiator. „Rollstuhlfahrer sind willkommen.“

Die Aktion kommt offenbar an: Mittlerweile haben laut Münden bundesweit 500 000 Schulkinder und mehr als 600 000 Zuhörer Liederfeste gefeiert. Die Auswahl der Stücke reicht dabei von „Ich wollt, ich wär ein Huhn“, über „Kein schöner Land“ zu „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“. Doch es wird auch auf Englisch gesungen: Mit „Morning has broken“ kommt Volksgut von den Britischen Inseln zur Aufführung.

In Wetzlar sind bereits 2600 Schüler angemeldet, berichtet Gerd-Peter Münden. Die Abende in der Rittal-Arena, gebucht ist der Zeitraum vom 13. April bis zum 15. April, werden jeweils etwas eineinhalb Stunden dauern. „Eine große Band sorgt für die Musik und meine Kollegin Elke Lindemann übernimmt die Moderation“, verrät der Braunschweiger und ist sich sicher: „Das wird ein Fest.“ Weitere Veranstaltungsorte in Hessen sind Frankfurt, Fulda und Kassel.

Münden freut sich über den großen Zuspruch: „In Niedersachsen haben wir mit den Liederfesten begonnen, hier wissen die Schüler und Lehrer, wie positiv sich das Singen auf das Schulklima auswirkt. Es bringt Lebenslust, macht Spaß, fördert das psychische sowie physische Wohlbefinden und ist Grundlage für jede Art von Musik“.

Nach einer gelungenen Auftaktveranstaltung in Offenbach in diesem Jahr, mit rund 3500 begeisterten Sängern, möchte das Projekt 2018 gleich mehrere Städte in Hessen mit den Liederfesten erreichen. „Es braucht Zeit, bis sich das im Land herumgesprochen hat, deshalb haben wir beschlossen, den Anmeldeschluss für alle Standorte bis zum Silvestertag zu verlängern. Wir werden niemanden vor der Tür stehen lassen,“ erklärt Münden.

Für einen größeren Bekanntheitsgrad des Projektes „Klasse! Wir singen“ in Hessen, könnte die Verleihung des mit 5000 Euro dotierten Initiativpreises Deutsche Sprache sorgen. Der Preis ist dem Verein Singen e. V. in Kassel verliehen worden.

„Wir würdigen damit den gesamtgesellschaftlichen Ansatz des Projekts, Familien und Kinder zum gemeinsamen Singen und zur kulturellen Teilhabe zu ermuntern sowie ausländischen Kindern und deren Familien die Integration und den Spracherwerb durch das Singen zu erleichtern“, erklärte der Sprecher der Jury, Professor Helmut Glück die Entscheidung. „Die Stimme“, bringt es Münden auf den Punkt, „ist das Instrument, das allen Kindern, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern kulturelle Teilhabe ermöglicht. Das gemeinsame Singen fördert den Sprecherwerb sowie die Integration“.

Anmeldungen bitte online unter www.klasse-wir-singen.de. Hier gibt es auch einen großen Info-Bereich für Lehrkräfte, Eltern – und natürlich Unterstützer. (amm/red)